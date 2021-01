Foreldrene til to av de døde barna i hyttebrannen: – I dyp sorg og fortvilelse

Foreldrene til to av barna som døde i hyttebrannen i Andøy natt til lørdag, takker familie, venner og lokalsamfunnet for støtten gjennom sorgen.

Lys ved ruinene etter hyttebrannen på Risøyhamn i Andøy kommune natt til lørdag 16. januar. Fem personer mistet livet. Foto: Jens André Mehammer Birkeland / NTB

NTB

– Vi står i lag i sorgen og vi står i lag i tiden fremover. Vi skal hjelpe hverandre med å komme oss videre. Vi er i dyp sorg og fortvilelse, skriver de i en uttalelse til NRK.

– Ingen av oss eller nærmeste familie ønsker å uttale seg til, eller møte pressen ut over dette. Vi ber om at dette blir respektert, skriver de.

Fire barn og ei kvinne døde i brannen som brøt ut i ei hytte ved Risøyhamn i Andøy kommune i Vesterålen natt til lørdag. Alle de omkomne var hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

En mann, som var far til to av de omkomne, klarte å komme seg ut av brannen.

Ruinene etter hyttebrannen på Risøyhamn i Andøy kommune natt til lørdag 16. januar. Foto: Jens André Mehammer Birkeland / NTB

Kripos og lokalt politi jobber på spreng i håp om å finne årsaken til hyttebrannen.

– Et så skadet åsted er en utfordring. Målet er å kunne gi de pårørende svar på hva som skjedde. Vi har et håp om vi skal klare det, sier politiinspektør Per Erik Kalland Hagen til NRK.

Politiet jobber etter flere hypoteser, men Hagen sier det ikke er noe som tilsier at dette er noe annet enn en tragisk ulykke.

Hagen vil ikke si hva faren som kom seg ut har sagt i avhør, men omtaler ham som et sentralt vitne, som kan ha betydning i arbeidet med å avdekke brannårsaken.