Ventetiden hos helsevesenet er på vei ned

Ventetidene hos norsk helsevesen er på vei ned, og den nærmer seg det nivået den lå på før pandemien, viser nye tall fra Helsedirektoratet.

Ventetiden i psykisk helsevern og rusbehandling har blitt lite påvirket av pandemien. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det vitner om betydelig innsats blant dem som jobber hos disse tjenestene. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Sammenlignet med mai i fjor er ventetidene redusert med elleve dager, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det henger sammen med at den første smittebølgen først ga full effekt på ventetidstallene fra og med mai i fjor. Da begynte sykehusene for alvor å ta igjen aktivitet som ble utsatt i mars og april, og ventetidene økte. En tilsvarende effekt ser vi ikke i år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Det kan være det første tegnet på at ventetidene nærmer seg nivået fra før pandemien, legger han til.

Ifølge ministeren har ventetiden i psykisk helsevern og rusbehandling blitt lite påvirket av pandemien. Samtidig har det vært en økt pågang, særlig blant barn og unge.

– Det vitner om en betydelig innsats fra dem som jobber i disse tjenestene, sier han.

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten økte med én dag i første fire månedene av 2021, sammenlignet med samme periode i 2020.

Det har vært en økning på to dager i somatiske sykehus fra de første fire månedene av 2020 til sammenlignet med 2021. I psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling øker ventetidene med én dag, mens det er ingen endring i ventetid i psykisk helsevern for voksne.

