Listhaug: Har besluttet å si ja til å bli ny Frp-leder

– I samråd med mannen min Espen har jeg takket ja til å bli leder i Frp, sier Sylvi Listhaug. Ketil Solvik-Olsen sier ja til å bli hennes 1.nestleder.

Sylvi Listhaug er villig til å bli ny leder i Frp nå Siv Jensen går av i løpet av våren. Foto: Olav Olsen

Ifølge Ketil Solvik-Olsen er han og Sylvi Listhaug tilstrekkelig ulike til å fange bredden i partiet og like nok til å kunne føre en samlet kurs. Begge sier de tar utfordringen fra Siv Jensen og takker ja til å bli valgt som partiets nye lederduo.

– Jeg melder meg til tjeneste, sier Solvik-Olsen om nestledervervet.

– I samråd med mannen min Espen har jeg takket ja til å bli leder i Frp, dersom partiet og landsmøtet ønsker det, sier Listhaug. Hun er gift med Espen Espeset som jobber i Frps stortingsgruppe.

På en pressekonferanse fredag formiddag kom begge med fremtidige vyer for Frp.

Vil hente opp igjen arven etter John Alvheim

– Fremover skal vi rendyrke Frp og stemme for det vi er for og mot det vi er imot. Målet er å få gjennomført mest mulig Frp-politikk, sa Listhaug.

Hun varslet på pressekonferansen at Frp nå vil heise frem arven etter John Alvheim. Han var i mange år en svært toneangivende helsepolitiker. Nå skal partiets kamp for syke og eldre løftes frem igjen.

– Vi skal slutte å umyndiggjøre eldre, sa hun og la vekt at man nå må vise respekt for dem som «bygde landet.»

Siv Jensens utpekte arvtager la også vekt på at Frp vil kjempe for en alternativ klimapolitikk som ikke bidrar til en «pumpepris på over 20 kroner literen» og som ikke «tvinger alle til å kjøpe elbil.»

Hun la også vekt på at innvandrings- og integreringspolitikken blir viktig for partiet – og for Norge. Han poengterte at vi skal stå opp for likestilling og ytringsfrihet og at verdier fra Midtøsten og Afrika i strid med våre verdier ikke er velkomne her.

– Skal man bo i Norge, må man tilpasse seg våre verdier og lover, sa hun.

Listhaug la også til at gjengkriminalitet skal bekjempes av politiet og ikke av sosionomer.

Takket Siv

Både Listhaug og Ketil Solvik-Olsen takket Siv Jensen for innsatsen. Listhaug omtalte henne som en rollemodell.

– Nå skal vi skrive et nytt kapittel, sa Solvik-Olsen. Han mente lederskiftet nå kunne bli starten på Frps comeback i norsk politikk.

– Vi skal vise hva som bor i oss, sa han og mente Frp nå ville kunne overraske alle fordi partiet nok en gang ville klare å fornye seg.

Han snakket om Frp som et raust og tolerant parti, som ikke representerer noen interessegrupper. Han la vekt på at Frp kjemper for «retten til å være A4, for dem som ønsker det, og retten til å være annerledes» om man vil det.

– Vi er partiet for folk flest, sa han og uttalt et Frp er et parti med både individualister og patrioter. Han gjorde et poeng av at operaelskere i Frp ikke krever «subsidier for å dyrke hobbyen sin» og at Frp-ere som liker å sykle « ikke begynner å hate bilister».

Solvik-Olsen kom med spark til andre partier som tar til orde for å planlegge og beregne kostnadene ved nye veiprosjekter, men går inn for å bruke milliarder til regnskog eller på flyktninger.

– Vi skal investere realkapital i landet vårt, sa han.

Lansert som duo av Jensen

Da Siv Jensen overraskende innkalte til pressekonferanse torsdag og kunngjorde at hun ville gå av som partileder, utpekte hun samtidig sine etterfølgere.

Hun har anbefalt partiet at:

Dagens 1. nestleder, Sylvi Listhaug (43), rykker opp og overtar ledervervet. Listhaug er i dag Frps finanspolitiske talsperson og har fast plass på Stortinget fra Møre og Romsdal. Hun har vært både landbruks- og matminister, justisminister, eldre- og folkehelseminister og en kort tid olje- og energiminister.

Tidligere 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen (49) blir valgt til 1. nestleder. Han er ikke stortingsrepresentant i dag, men har sittet på Stortinget fra 2005–2013. Han var samferdselsminister fra 2013 til 2018. Han forlot regjeringen for å følge ektefellen til USA.

Ketil Solvik-Olsen er fra Rogaland. Sylvi Listhaug er fra Møre og Romsdal. De har en felles forankring i kristendommen, men er svært ulike politikere. Her fra fredagens pressekonferanse på Stortinget. Foto: Olav Olsen

Ulik tilnærming i innvandringspolitikken

De representerer ulike fløyer i Frp. Mens Solvik-Olsen har anbefalt Frp å snakke med innestemme om innvandring, har Listhaug gjort alt annet enn det.

Hun har skapt stor oppmerksomhet ved å gå høyt på banen om innvandring, blant annet i valgkampen i 2017. Da advarte mot «svenske tilstander» i Norge.

Solvik-Olsen er i dag vanlig styremedlem i Frp. Han fikk for kort tid siden jobben som «ryddegutt» i Oslo Frp. Han ble satt til å lede et nytt midlertidig styre i fylkespartiet etter at tidligere fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert. Han tok da til orde for at Oslo-partiet burde legge seg på en mer moderat profil og legge vekt på andre saker enn bare innvandringspolitikk.

Nasjonalkonservative som støtter Frps program er velkomne

Listhaug fikk flere spørsmål om hvorvidt velgerne som kaller seg nasjonalkonservative er velkommet i partiet. Ugland Jacobsen ønsket å utvikle Frp i den retningen.

Årsaken til at spørsmålet ble stilt, er at hun tidligere uttalte at ordet nasjonalkonservatisme minner om nasjonalsosialisme og at hun får frysninger av ordet.

Hun har beklaget dette utsagnet og gjorde det på nytt.

– Hva du kaller deg er likegyldig hvis du står bak vår politikk, sa hun.