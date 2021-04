To leger i 30–40 årene fikk alvorlig blodpropp nesten en måned etter vaksinering. Hadde de ikke vært leger, ville det trolig ikke blitt oppdaget.

To unge, friske leger fikk påvist dyp venetrombose (alvorlig blodpropp) så lenge som 27 og 29 dager etter at de fikk Astrazeneca-vaksinen. Det kommer frem i en artikkel i Legetidsskriftet.

Astrazeneca-vaksinen er satt på pause i Norge. En ekspertgruppe ser på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke denne og andre virusvektor-vaksiner. Foto: Henry Nicholls, Reuters/NTB

To leger, en kvinne i 30-årene og en mann i 40-årene, ble vaksinert med Astrazeneca-vaksinen. Begge fikk påvist dyp venetrombose – ofte kalt alvorlig blodpropp – så sent som 27 og 29 dager etter vaksinasjon, skriver Aftenposten.

De hadde ikke det samme spesielle og dramatiske symptombildet som de andre pasientene som har fått de alvorlige bivirkningene av vaksinen.

Det er konstatert en klar sammenheng mellom vaksinen og tilfeller av alvorlig blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger.

De rapporterte tilfellene har imidlertid funnet sted innen 14 dager etter vaksinasjon. Det påpeker to artikkelforfattere i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Det hadde gått 16 dager da den kvinnelige legen fikk punktformede blødninger på to fingre. Men ettersom det nå var gått over 14 dager, og hun var i god allmenntilstand, oppsøkte hun ikke lege og tok heller ingen prøver.

Artikkelforfatterne, Helene Brenna Haakonsen og Ann Nystedt, er leger ved Sørlandet sykehus i Arendal.

De konkluderer med at de to pasientene sannsynligvis ikke ville blitt diagnostisert dersom de ikke selv var leger. «Det er tankevekkende», skriver de. De fleste flytskjemaer for pasienter med alvorlig blodpropp (dyp venetrombose) ville anbefalt hjemsending uten behandling.

Fakta Vaksine på pause Siden 11. mars har Astrazenecas koronavaksine vært satt på pause i Norge av Folkehelseinstituttet. Årsaken er påviste tilfeller av alvorlig blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger. De sjeldne bivirkningene kan med stor sannsynlighet knyttes til vaksinen. I Norge har 133.870 personer fått Astrazeneca-vaksinen. Seks har opplevd ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Fire har dødd. 9. april fastslo forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus (Ahus) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) fast sammenhengen mellom vaksinen og de alvorlige, men sjeldne bivirkningene. En ekspertgruppe ble satt ned 15. april for å se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke denne og andre virusvektor-vaksiner. De har frist til 10. mai. Les mer

I Norge har 133.870 personer fått vaksinen fra Astrazeneca. Foto: DADO RUVIC, Reuters/NTB

Blåmerke på fingeren og blå tånegler

De to hadde ingen underliggende sykdommer, de var friske. Det var ingen kjent tendens til blodpropp hos noen av dem.

Begge fikk symptomer rett etter vaksinering. Kvinnen fikk smerter i ryggen, feber og frysninger. Det gikk over. Mannen følte seg ganske dårlig i flere dager etterpå. Men det var først langt senere de fikk andre symptomer.

Etter de små blåmerkene på fingeren fikk kvinnen i 30-årene tre blå tånegler etter noen langrennsturer. Samtidig fikk hun blåmerker andre steder på kroppen uten grunn.

27 dager etter vaksinasjonen våknet hun opp med smerter i høyre knehase og øvre del av leggen. Hun tenkte at symptomene skyldtes en travel helgevakt på sykehuset. Dagen etter forverret smertene seg. Da tok hun prøver og konkluderte med at dyp venetrombose var lite sannsynlig.

Dagen etter hadde hun fortsatt store smerter i knehasen og øvre del av leggen. Hun ba en kollega ved radiologisk avdeling om å ta ultralyd for å utelukke dyp venetrombose. Det ble ikke utelukket. Tvert imot påviste ultralydbildene dyp venetrombose.

Mannen i 40-årene: Fikk hevelse på leggen

Den mannlige legen i 40 -årene fikk først kortvarig feber og frostrier etter vaksinen, og vedvarende sykdomsfølelse dagen etter. De neste tre-fire dagene hadde han leddsmerter og følte seg utslitt. Han var også tungpustet i en ukes tid.

Ti dager etter vaksinen kjente han et lett ubehag i leggen. Han trodde det var muskulært. Så, etter noen dager, fikk han en hevelse, som gikk tilbake.

24 dager etter vaksinasjonen tok han blodprøver fordi ubehaget fortsatt var til stede, og det var kommet opplysninger i mediene om blodpropper/blødninger som mulig komplikasjon av vaksinen. Prøvene viste ikke noe unormalt.

Samme dag tok han kontakt med radiolog som utførte ultralyd. Men mistanken om dyp venetrombose ble ikke bekreftet. Det ble den derimot noen dager senere, 29 dager etter vaksinasjonen. Da hadde han fått vondt i leggen. Ved ny ultralyd ble det påvist dyp venetrombose.

Det er avgjørende at både pasienter og leger er årvåkne i en situasjon der det pågår omfattende vaksinering med nye vaksiner, skriver forfatterne. De understreker at mistenkte nye, uventede eller alvorlige bivirkninger må meldes.