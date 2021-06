Etterlatte etter Turøy-ulykken inngikk forlik med Airbus – får hemmelig sum

De etterlatte etter helikopterulykken ved Turøy i 2016, der 13 mennesker mistet livet, har nå fått erstatning av Airbus.

NTB

Nå har samtlige av de etterlatte fått erstatning. Det opplyser de etterlattes advokat, Stephan Eriksson, til NRK.

– Det er inngått forlik mellom alle de etterlatte og Airbus. Jeg kan ikke uttale meg om størrelser og slikt, det er en del av forliket at det er konfidensielt. Men alle som hadde krav mot Airbus, har fått erstatning, sier Eriksson.

29. april 2016 styrtet et Super Puma-helikopter ved Turøy i Øygarden kommune. Etter omfattende gransking konkluderte Havarikommisjonen med at det var en feil i girboksen som førte til at rotoren løsnet fra helikopteret.

Siden den gang har de pårørende ventet på et oppgjør med den franske helikopterprodusenten Airbus.