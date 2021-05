Væpnede menn ranet postkontor i Oslo

Postkontoret på Helsfyr i Oslo ble lørdag utsatt for et væpnet ran. Ansatte ble truet til å gi fra seg et ukjent pengebeløp. Politiet jakter tre gjerningsmenn.

Politiet og krimteknikere utenfor postkontoret på Helsfyr. Foto: Lise Åserud / NTB

Tre ukjente gjerningsmenn skal ha truet seg inn i postkontoret med pistol og kommet seg unna med et ukjent pengebeløp. Ingen ble fysisk skadd i ranet, opplyser politiet. Foto: Lise Åserud / NTB

– De ansatte kom på jobb, hvor de ble møtt av tre personer på utsiden. De truet seg inn i lokalet, med det de ansatte beskriver som pistol. De ble truet til å gi fra seg et pengebeløp, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Det dramatiske ranet skjedde like etter 9.30-tiden.

Innsatsleder Kjell Jan Kverme forteller til TV 2 at de ansatte satt fast med håndjern da politiet kom til stedet

Ber om tips

Politiet søker nå i området med en rekke patruljer, både fra luften og på bakken.

– De flyktet fra stedet, på ukjent måte. Her er vi interessert i tips fra publikum dersom noen har sett noe av interesse. Terskelen er lav, sier Pedersen.

Han ber eventuelle vitner om å ta kontakt på telefon 02800. Ingen ble fysisk skadd i ranet, men Pedersen sier at hendelsen var dramatisk for de ansatte.

– Klart det går inn på det psykiske, så de blir ivaretatt. Vi jobber nå med å sikre spor, både fra videoovervåking og omfattende undersøkelser på åstedet.

Klare beskrivelser av gjerningsmenn

Mennene beskrives som av østeuropeisk opprinnelse, og politiet går ut med en forholdsvis detaljert beskrivelse av de tre antatte gjerningsmennene.

En mann som er anslått å være 50–55 år, er 175–180 centimeter, skallet og med tynn bart. Han brukte grønn jakke, lysebrun bukse og sort paraply, skriver Avisa Oslo.

Raner nummer to er en cirka 60 år gammel mann som haltet. Han er lys i huden med hvitt fippskjegg og iført sort jakke. Raner nummer tre var en mann iført mørke klær.