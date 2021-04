Kongeparet tilbake i sitt påskeparadis, men tradisjonelt skirenn er avlyst i år

I 2002 var det første påske i Sikkilsdalen som nygifte for kronprins Haakon og kornprinsesse Mette-Marit. Kongefamilien deltok under det tradisjonelle påskeskirennet ved Sikkilsdalseter påskeaften formiddag, bortsett fra kronprinsessen, som brakk ankelen tidligere i påsken og måtte hinke rundt på krykker. Etter sin innsats i bakken, der han tok seg av Marius Borg-Høiby også, fikk kronprinsen et kyss av konen. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB