GLEDESSJOKK: ICAN-leder Beatrice Fihn, her flankert av ektemannen Will Fihm Ramsay (til h.) og ICAN-medarbeider Daniel Högsta, feirer fredsprisen i Genève. FOTO: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

ICAN-lederen trodde det var en tulletelefon da komiteen ringte

Lederen for ICAN sier hun er overlykkelig og beæret over at organisasjonen har fått Nobels fredspris. Først trodde hun imidlertid det var en spøk.