Et bolighus har sklidd av grunnmuren i et jordras ved Gjølme i Orkdal. En person er savnet. Det er startet opp søk, men det er så langt ikke gjort funn. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

En person savnet etter at jordras tok hus i Orkdal

En person er bekreftet savnet etter at et jordskred rammet et bolighus i Orkdal i Trøndelag. Det er gjennomført søk i deler av huset, men uten funn.