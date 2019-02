FEID AV GRUNNMURN: En person omkom da et jordskred traff et bolighus i Gjølme i Orkdal. FOTO: NTB scanpix

En person omkommet etter at jordras tok hus i Orkdal

Personen som var savnet etter at et jordskred rammet et bolighus i Orkdal i Trøndelag lørdag ettermiddag, er funnet omkommet, melder politiet.