En brannmann døde søndag på Ullevål sykehus etter en ulykke under slukking av en skogbrann i Akershus dagen før.

– Politiet kan bekrefte at det har skjedd en ulykke i går i forbindelse med slukking av en skogbrann i Nes i Akershus. En ung mann som deltok i slukningsarbeidet forulykket under arbeidet. Det ble foretatt livreddende førstehjelp på stedet og han ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til NTB søndag kveld.

Politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å si mer om hendelsesforløpet.

– Politiet har gjort undersøkelser på stedet og etterforsker saken som en ulykke, opplyser Monsen.

Det var VG som først meldte om saken. Avisen har fått innsyn i melding som er sendt til de ansatte ved Øvre Romerike brann og redning. Der står det at vedkommende fikk et akutt og alvorlig helseproblem under innsatsen, skriver avisen.