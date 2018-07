En brannmann i 30-årene døde søndag på sykehus etter en ulykke under slukking av en skogbrann i Akershus. Ifølge brannvesenet fikk mannen et akutt helseproblem.

– Politiet kan bekrefte at det har skjedd en ulykke i går i forbindelse med slukking av en skogbrann i Nes i Akershus. En ung mann som deltok i slukningsarbeidet, forulykket under arbeidet, opplyste operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til NTB søndag kveld.

– Det ble foretatt livreddende førstehjelp på stedet, og han ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde, sier Monsen.

Politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å si mer om hendelsesforløpet. Politiet har gjort undersøkelser på stedet og etterforsker saken som en ulykke.

Akutt helseproblem

Det var VG som først meldte om saken. Avisen har fått innsyn i en melding som er sendt til de ansatte ved Øvre Romerike brann og redning. Der står det at vedkommende fikk et akutt og alvorlig helseproblem under innsatsen.

Brannsjef John Arne Karlsen forteller til avisen at mannen var alene da ulykken inntraff og at han ble funnet liggende på bakken inne på brannområdet av andre som jobbet på stedet. Han sier til Romerikes Blad at beskjeden om kollegaens bortgang var forferdelig å få.

– Det er ikke riktig at en i begynnelsen av 30-årene skal dø så tidlig. Først og fremst går våre tanker til de pårørende. Det er de som har det absolutt tøffest nå, sier Karlsen til avisen.

Mannen som døde, ble ansatt ved brannstasjonen på Eidsvoll i januar og har bakgrunn fra Forsvaret.

Mange branner

Karlsen sier arbeidet med å slukke og få kontroll på skogbrannene i distriktet denne helgen har vært usedvanlig vanskelig. Beskjeden om dødsfallet til en av brannmennene var tung å få.

– Våre medarbeidere har denne helgen blitt utsatt for en nesten uvirkelig prøvelse. Det har vært en ekstrem helg, helt siden de første skogbrannene begynte torsdag. Det har vært mange branner og mange blindmeldinger. Mange har avbrutt ferien sin, og mange har jobbet nesten døgnet rundt. Så får vi denne hendelsen midt oppi alt. Det er klart at det er særlig tøft å være brannmann i en slik situasjon, sier Karlsen.