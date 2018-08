Korttidssykefraværet koster norsk næringsliv rundt 36 milliarder kroner i året, ifølge en ny rapport. Det går hardest utover de mindre bedriftene.

I 2017 måtte de små og mellomstore bedriftene bære nesten to tredeler av disse kostnadene, tilsvarende 22,5 milliarder kroner, ifølge en rapport som NyAnalyse har laget på vegne av Bedriftsforbundet.

– Over halvparten av bedriftene i vår undersøkelse sier at det er korttidsfravær med varighet på en til tre dager som gir det aller største produksjonstapet, sier leder Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.

Små bedrifter mest sårbare

Han peker på at små bedrifter er mest sårbare for korttidsfravær ved at de i mindre grad har mulighet til å omfordele arbeidsoppgaver på kort varsel. Han vil nå ha en ny debatt om kostnadene knyttet til dette.

– Vi har i lang tid pekt på karensdag som en mulig løsning, og alternativt en avkorting av lønnen de første dagene, sier Thommessen. En karensdag er en sykedag der arbeidstakeren ikke får betalt.

– Kutter egne kostnader

Første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO sier til NRK at de ikke støtter noen av forslagene.

– Det kan virke som om Bedriftsforbundet først og fremst er ute etter å kutte egne kostnader. Det synes jeg de bør være ærlige å si, men det kan ikke skje ved at arbeidstakerne får svekket sine rettigheter.

Hun mener sykelønnsordningen er en av de viktigste grunnene til at Norge har lav arbeidsledighet i forhold til andre land.