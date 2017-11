Vegard Jansen Hagen, sportssjef i TV 2, er sykmeldt etter den siste tidens bråk rundt sextrakassering i kanalen.

Redaksjonssjef Anniken Jonassen Hjertholm i TV 2-sporten går inn som hans stedfortreder. Det bekrefter TV 2s konsernsjef og sjefredaktør Olav Sandnes overfor Dagens Næringsliv.

– Vegard har selv forklart sine ansatte og kolleger at totalbelastningen er blitt for stor. Det tror jeg flere har forståelse for, sier Sandnes.

Det er ikke kjent hvor lenge Hagen er sykmeldt.

Både Hagen og TV 2 har vært i hardt vær etter avsløringene om at sportssjefen lot en sportsprofil fortsette i kanalen i over ett år – til tross for at det hadde vært kjent at vedkommende hadde stått bak sextrakassering av to kvinner.