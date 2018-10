En voksen kvinne ble tirsdag ettermiddag funnet død i elven Gudbrandsdalslågen sør for Otta. Politiet vet ikke hvem kvinnen er og ber om tips i saken.

Politiet skriver på Twitter at de ikke kjenner identiteten til kvinnen, og at det ikke er noen savnede personer i området, etter hva de kjenner til. De ber derfor om tips i saken.

Innsatsleder Øyvind Aaboen sa til Gudbrandsdølen Dagningen tirsdag kveld at de etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, men operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt understreker overfor NTB at det foreløpig ikke er noe som tilsier at det har skjedd noe straffbart.

– Vi holder alle muligheter åpne og undersøker hva som har skjedd. Akkurat nå er det ingenting som tyder på at det står noe kriminelt bak dødsfallet, men det kan endre seg, sier Antonsen.

Kvinnen er nå kjørt til obduksjon for å fastslå dødsårsak og identitet, og politiet har gjort åstedsundersøkelser på stedet.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen var det en tysk pilegrim som fant den døde kvinnen, og hun ble hentet opp av vannet av to politifolk.

En luftambulanse har søkt langs Gudbrandsdalslågen uten å finne andre personer eller noen båt, ifølge politiet.