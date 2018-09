Politiet råder folk til i Agder til å holde seg innendørs og har stengt E18 gjennom Kristiansand på grunn av de store nedbørsmengdene fredag kveld.

Det varslede uværet fredag slo inn over Sørlandet med full styrke om ettermiddagen. Ved Lista fyr ble det målt 60 millimeter regn i løpet av to timer. Like før klokka 17 besluttet Veitrafikksentralen å stenge det ene løpet i østgående retning på E18 gjennom Oddernestunnelen og Baneheitunnelen etter at store vannmasser gjorde det vanskelig å kjøre gjennom med vanlig bil.

– Hvis man ikke må ut å kjøre bør man bli hjemme. Må du ut, ta deg god tid og kjør etter forholdene, sier operasjonsleder Linn Andersen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Det er sendt ut flomvarsel på gult nivå for Agder.

Sørlandsbanen stengt

Sørlandsbanen er stengt for all trafikk mellom Kristiansand og Vennesla på grunn av nedbørsmengdene.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å få avklart situasjonen, opplyser Bane Nor.

Mange er også blitt strømløse i Kristiansand og flere nabolag sliter med vann som fosser inn i kjellere.

– Vi får veldig mange henvendelser fra folk som melder om vann som fosser inn i kjellerne sine. Det er blitt såpass mye at nå må vi prioritere liv og helse for å si det slik, sier vakthavende brannsjef Hans Arne Madsen i Kristiansandsregionen brann og redning til NRK Dagsrevyen.

Trafikkaos

– Trafikken vil bli ledet om Lund og sentrum, melder politiet klokka 16.53., skriver politiet på Twitter.

Det meldes om mange biler som er ødelagt og både politi, brannvesen og bergingsbiler har hendene fulle.

– Vi får meldinger fra mange som trenger bistand. Verken vi, brannvesen eller bergingsbilene rekker over alt. Vi må henvise folk til å gjøre tiltak selv, sier operasjonsleder Andersen.

Fædrelandsvennen skriver om full stans i trafikken også på E39 hvor sju biler står stille i vannet.