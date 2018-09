Stortinget har stengt printere etter seminaret der en etterretningssiktet russisk statsborger deltok.

Flere printere er tatt ut av drift og fått påklistret lapper med beskjeden «Må ikke brukes», skriver VG.

Ifølge avisen skal de stengte printerne erstattes med nye og ikke brukes før de er erstattet. Avisen har funnet ni printere som er stengt.

Printernekten er et av de forebyggende tiltakene Stortinget har innført etter seminaret torsdag og fredag i forrige uke der en russisk deltaker skal ha oppført seg så mistenkelig at Stortinget varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Mannen ble lørdag varetektsfengslet i to uker, siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Lederen av seksjon for presse og samfunnskontakt på Stortinget, Jorunn Nilsen, bekrefter i en SMS til Dagbladet at gjennomgang av printere er et av de forebyggende tiltakene som nå gjennomføres.