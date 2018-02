KAKEN SURNET: Slik feiret regjeringspartiene da de 30. august 2015 fortalte at Ringeriksbanen skal bygges. Nå kan det bli år 2031 før banen står ferdig. FOTO: Tore Meek, NTB scanpix

Ringeriksbanen kan bli syv år forsinket

Ketil Solvik-Olsen (Frp) lovet at Ringeriksbanen skulle stå ferdig bygget i 2024. Nå varsler Bane Nor at prosjektet ikke blir ferdig før i 2031, hvis ikke mer penger kommer på bordet.