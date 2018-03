Regjeringens håndtering av mistillitsforslag besvares i Stortinget, sier statsminister Erna Solberg (H), som fastholder at hun har tillit til justisministeren.

Mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) behandles i Stortinget tirsdag. KrF avgjør Listhaugs og muligens hele regjeringens skjebne etter at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG har sluttet seg til mistillitsforslaget fra Rødt.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NTB at statsministeren nå har noen dager på seg til å unngå en regjeringskrise. Han slår fast at det er statsministeren som bestemmer hvem som sitter i regjeringen.

– Spørsmålet om hvordan regjeringen håndterer mistillitsforslag, besvarer jeg bare i Stortinget, sier Solberg til NTB.

Under et besøk i Alta fastholder hun overfor TV 2 at hun har tillit til Listhaug.

– Ja, det har jeg selvfølgelig, lyder statsministerens svar.

Solberg viser for øvrig til debatten i Stortinget torsdag:

– I går gjentok kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) på regjeringens vegne regjeringens unnskyldning fra Stortingets talerstol. Sylvi Listhaug har også selv gitt en uforbeholden unnskyldning, og Stortinget har vedtatt kritikk, sier Solberg.