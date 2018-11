Kristelig Folkeparti får en kald skulder både fra Høyre, Venstre og Frps velgere, viser en meningsmåling for Dagbladet. Ap og Sps velgere er mer positive.

En meningsmåling Ipsos har gjennomført for Dagbladet blant et representativt utvalg av norske velgere, viser at 42 prosent av Høyre-velgerne vil ha KrF inn i regjering. Blant Frp-velgerne er tallet 41 prosent, og bare 16 prosent av Venstres velgere vil ha partiet inn i regjering.

Komplisert samarbeidsklima

På den andre siden er Arbeiderpartiets og Senterpartiets velgere langt mer positive til å la KrF gå inn i regjering med Ap og Sp. 64 prosent av Aps velgere ønsker KrF inn i regjering, mens 63 prosent av Sp-velgerne støtter dette.

Valgforsker Johannes Bergh sier til avisen at han tror noe av årsaken til den lunkne mottakelsen blant de borgerlige velgerne kan ligge i at det har vært et komplisert samarbeidsklima på borgerlig side helt siden valget i 2013.

40 prosent vil til venstre

Totalt er det flest som mener KrF bør gå sammen med Ap og Sp. 30 prosent støtte dette alternativet, mens bare 17 prosent mener KrF bør gå inn i dagens regjering.

Blant KrFs velgere er det bare 18 prosent som vil inn i Solberg-regjeringen, mens 40 prosent støtter en regjering på venstrefløyen.

Det er ikke opplyst hvor mange som ble spurt i undersøkelsen.