Om drøyt to uker stenger Preikestolen for turister i tre dager. I stedet inntar Tom Cruise og filmteamet bak den neste Mission Impossible-filmen platået.

Innspillingen på Preikestolen i Forsand kommune i Rogaland er fremskyndet med én dag. Det populære turistmålet blir dermed helt stengt fra 7. til 9. november, skriver Stavanger Aftenblad.

Forberedelsene til innspillingen på Preikestolen skal etter planen starte allerede i neste uke, torsdag 2. november.

Scenene på Preikestolen skulle egentlig spilles inn i september, men da Tom Cruise skadde foten i London, ble opptaket utsatt.

Audun Rake, daglig leder i Lysefjorden Utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen, sier at brikkene nå begynner å falle på plass før innspillingen. Selv om innspillingen nå skal foregå seint på høsten, frykter han ikke at dårlig vær vil ødelegge.

– Det er ofte dårlig vær så seint på høsten, og det kan også være snø. De klarer fint å gjennomføre, men det kan ta litt lengre tid. Å utsette til våren har aldri vært aktuelt. Da vil de ikke få løyve til å fly helikopter på grunn av hekkende fugler, så dermed må filmingen skje før vinteren, sier han til Stavanger Aftenblad.

Skuespiller Kristoffer Joner har bekreftet at han med i den nye filmen. Han spilte inn scener med Tom Cruise i London i fire dager i juli.

I forrige uke ble det kjent at den sjette Mission Impossible-filmen får drøyt 6,3 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt.