To personer fikk reddet seg ut fra et hus som ble totalskadd i en brann i Stryn i Sogn og Fjordane mandag morgen.

– De to personene, en mann og en kvinne, er eksponert for røyk. De er sendt til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Kai Henning Myklebust.

Lyn og torden

Nødetatene rykket ut etter melding om brannen klokken 4.14. Det pågikk ved 6-tiden fortsatt slukkingsarbeid på stedet.

Det var huseier selv som meldte fra om brannen. Da nødetatene kom til stedet var eneboligen i full fyr.

– Det er foreløpig uklart hva som er årsak til brannen, men vi har hatt et voldsomt uvær med lyn, torden og mye nedbør i natt. Lynnedslag kan være en mulig forklaring på brannen, sier Myklebust ved politiet i Sogn og Fjordane.

Flere bygg skadet

Uværet som rammet i natt førte også til en del mindre jord- og steinras.

– Vi har fått melding om skader som følge av oversvømmelser i både private og offentlige bygg. Det kan virke som om det er Eid kommune som er hardest rammet, sier Myklebust.

På E39 ved Nesjartun camping i Eid kommune var veien helt stengd grunnet jordras. Entreprenør har vært og ryddet veien som nå skal være åpen igjen.