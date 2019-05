Folkehelseinstituttet anbefaler småbarnsfamilier som skal til endel land Europa i sommer å vaksinere babyer mellom 9 og 15 måneder mot meslinger.

Norske småbarn vaksineres mot meslinger, kusma og røde hunder når de er 15 måneder. Flere meslingtilfeller i Europa har fått Folkehelseinstituttet til å minne om at det for noen barn bør vurderes å fremskynde MMR-vaksinen.

Dette gjelder dersom man reiser på ferie til land med pågående meslingutbrudd, skriver Aftenposten.

Særlig de som reiser til land hvor det er «sirkulerende smitte», som Frankrike, Tyskland og Italia, anbefales tidlig vaksinering.

MMR beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder

MMR-vaksinen beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. Det er ikke nødvendig med fremskyndet MMR-vaksine for barn som oppholder seg i Norge hvor vaksinasjonsdekningen er høy og risikoen for å bli smittet er veldig liten, ifølge oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet.

Fakta: Smittestatus LAND I EUROPA MED SIRKULERENDE SMITTE Belgia Bosnia-Herzegovina Frankrike Georgia Tyskland Italia Romania Russland Serbia Ukraina LAND I EUROPA MED LITEN RISIKO FOR SMITTE Norge Sverige Danmark Finland Island Spania Storbritannia Hellas Kroatia Portugal Tyrkia Kilde: WHO og FHI

Vær oppmerksom på land med lav vaksinasjonsdekning

FHI presiserer at mange land er sårbare for meslingutbrudd på grunn av lav vaksinasjonsdekning i befolkningen, men at det ikke finnes noen fullstendig og oppdatert oversikt over alle utbrudd til enhver tid.

ECDC (Det europeiske smitteverninstituttet) og WHO (Verdens helseorganisasjon) overvåker situasjonen og rapporterer jevnlig om meldte tilfeller av meslinger og røde hunder både i og utenfor Europa.

Kan være enkelte utbrudd i land

Selv om det ikke er sirkulerende meslingvirus i enkelte land mener FHI at foreldrene bør vurdere om vaksinasjon skal fremskyndes hvis det er enkelte områder i landet der det er utbrudd.

Mange land som er vanlige reisemål for nordmenn har høy vaksinasjonsdekning og lite sirkulerende smitte. Fremskynding av vaksinasjon ansees ikke nødvendig ved reise til slike land.

Folkehelseinstituttet ber foreldrene sette seg inn i dette før de reiser til utlandet med barn som ikke er vaksinert:

Det å bo i egen leilighet, hus eller mindre hotell gir mindre risiko for smitte enn opphold på store hotellkomplekser.

Det at andre i reisefølget er immune ved at de er vaksinert eller har hatt meslinger tidligere, bidrar til å beskytte uvaksinerte barn.

I andre deler av verden, spesielt i Afrika og Asia, er det til enhver tid fare for utbrudd.

Vaksinen godkjent for barn over 9 måneder

MMR-vaksinen er godkjent fra 9 måneders alder. FHI mener det er en fordel å vente med første dose MMR-vaksine til barnet er 15 måneder fordi vaksinen virker bedre ved den alderen.

Dersom barnet vaksineres når det er mellom 9 og 12 måneder må det vaksineres på nytt når det blir 15 måneder.

– Hvorfor skal ikke barn under ni måneder vaksineres mot MMR?

– Nyfødte barn og spedbarn vil ofte være beskyttet mot meslinger gjennom antistoffer overført fra mor i svangerskapet, forutsatt at mødrene er vaksinert mot meslinger eller har gjennomgått sykdommen, sier Øystein Riise, overlege ved avdelingen for vaksineforebyggende sykdommer.

Han sier at foreldre selv, eventuelt i samråd med egen lege, må vurdere om eller hvor de vil ta med seg de minste barna på reise. Dersom man velger å reise, må foreldrene i samråd med helsepersonell diskutere behovet for eventuelt å fremskynde vaksineringen.

– Ligger det i dette at dere anbefaler foreldre ikke å reise til land der det er mange tilfeller av meslinger?

– Folkehelseinstituttet vil bidra til at de som skal ut på reise gjør gode vurderinger. FHI fraråder ikke reiser, svarer Riise.