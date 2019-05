De tre personene i Stiftelsen Ordet i Bergen som ble pågrepet og siktet tirsdag, er løslatt.

– De ble satt i varetekt og avhørt tirsdag og onsdag. Torsdag ble de løslatt. Vi vurderte om vi skulle fremstille dem for retten for å begjære videre varetektsfengsling eller om de skulle løslates ut fra sakens opplysning, fare for forspillelse av bevis og de siktedes forhold. Jeg landet på at de burde løslates, sier politiadvokat Anja Mathiesen i Vest politidistrikt til Dagen.

Politiet mistenker at gründeren av russtiftelsen har puttet innsamlede midler i egen lomme.

I 2017 ble det kjent gjennom flere artikler i VG at Stiftelsen Ordet har tjent millioner av kroner ved å sende rusmisbrukere og kenyanere ut på gaten med innsamlingsbøsser. Mistanken er at de siktede har underslått og bidratt til underslag av flere millioner kroner fra stiftelsen til egen vinning.

Politiet ønsket ikke å kommentere innholdet i siktelsen, men sier at det handler om økonomisk kriminalitet. Da politiet slo til mot stiftelsen tirsdag, tok de beslag i elektroniske enheter, mobiler, kreditter og dokumenter.

Personen som er hovedsiktet, har gjennom sin forsvarer gjentatte ganger avvist å kommentere saken, mens en annen forsvarer ikke har besvart Dagens henvendelser.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Hun tar saken tungt og samarbeider med politiet. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier forsvareren til den tredje siktede, advokat Irmelin Skjold Lundøy.

Stiftelsen ble etablert i 1997 og har hatt til hensikt å hjelpe rusmisbrukere ut av avhengighet.