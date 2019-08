Manshaus er siktet for å ha drept sin egen søster.

Det var 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som ble drept av sin stebror 21 år gamle Philip Manshaus, opplyser politiet.

Navnet ble offentliggjort på politiets pressebrifing mandag ettermiddag på Politihuset i Oslo.

17-åringen ble drept i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum lørdag ettermiddag, før angrepet i moskeen i Bærum.

Skolen til den drepte 17-åringen legger ut minneprotokoll

Sandvika videregående skole legger tirsdag ut en minneprotokoll og vil flagge på halv stang for den 17 år gamle jenten, skriver Aftenposten.

Tre av vennene til den drepte jenten la søndag ned blomster og tente lys utenfor huset der tragedien skjedde.

– Jeg har kjent henne siden barnehagen. Hun var alltid veldig omsorgsfull og snill mot alle rundt seg, sier Maria Gulbrandsen som kjente den 17 år gamle jenten best.

Hun forteller at avdøde hadde masse følelser og var spesielt glad i dyr.

– Hun ville alle rundt seg alt godt og kommer til å bli dypt savnet. En fantastisk jente som aldri blir glemt, sier venninnen.

Cornelius Poppe

Faren tar stek avstand fra angrepet

– Vår familie vil takke det islamske miljøet for omtanken som er vist, sier faren til den terror- og drapssiktede Philip Manshaus.

Faren til den siktede, som også er stefaren til den drepte 17-åringen, har fått oppnevnt Vibeke Hein Bæra som bistandsadvokat.

Familien, ved moren til den avdøde og faren til siktede, er gjort kjent med at leder i Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, kondolerte de pårørende i en uttalelse.

Bæra videreformidler følgende uttalelse fra familien:

«Vår familie vil takke det islamske miljøet for omtanken som er vist. Familien uttrykker sterk avstand fra hendelsen utført av et av våre familiemedlemmer og som har rammet oss så sterkt. Vi er lettet over det begrensede omfang det dog fikk for dem som befant seg i moskeen. Å bygge broer og gjensidig respekt føles som det eneste rette for oss.»

Hans O. Torgersen

Medelever ved folkehøgskole var bekymret for Manshaus

Medelever reagerte på terror- og drapssiktede Philip Manshaus holdninger da han gikk på Fosen folkehøgskole i Trøndelag. Skoleledelsen varslet ikke politiet.

Ifølge TV 2 gikk 21-åringen på folkehøgskolen fra august i fjor til mai i år, og flere elever skal ha ment at han forandre seg mye i løpet av skoleåret. Noen av dem skal ha blitt sjokkert over mannens holdninger.

Til VG, som først omtalte saken, forteller en kvinne som gikk på folkehøgskolen, at Manshaus begynte å uttrykke innvandrings- og kvinnefiendtlige holdninger i diskusjoner med medelever, samt at han vurderte å melde seg inn i en nynazistisk organisasjon.

Overfor TV 2 bekrefter Dorthe Birch, daglig leder ved Informasjonskontoret for Folkehøgskolen, at det kom flere bekymringsmeldinger til skolen. Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på innholdet.

– Det kom noen tilbakemeldinger om eleven underveis, men det kommer mange tilbakemeldinger på elever i løpet av et år. Når man bor på en folkehøgskole, er det mange samtaler både elevene seg imellom, og med lærere, sier hun.

Skoleledelsen oppfattet ifølge Birch ikke at bekymringsmeldingene var av en slik karakter at skolen tok kontakt med politiet eller andre utenforstående.