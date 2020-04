Regjeringen lover ikke nye krisepakker med det første

Tre omfattende krisepakker er lagt frem de siste ukene. Nå vil regjeringen vurdere effekten av dagens pakker før de lar nye koronakroner rulle.

Publisert Publisert Nå nettopp

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) presenterte torsdag siste del av regjeringens så langt tredje krisepakke mot koronaepidemien. Når det eventuelt kommer nye krisepakker, er ikke avklart. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Torsdag kveld ble den foreløpig siste biten i regjeringens tre krisepakker presentert – en kontantstøtteordning for bedrifter som har opplevd omfattende inntektsfall på grunn av virusepidemien.

Pakker og tiltak har trillet ut i raskt tempo de siste ukene. Samtidig ropes det stadig etter hjelp og nye krisepakker fra en rekke sektorer og områder i samfunnet.

Men nå ønsker regjeringen å ta en pust i bakken og vurdere effekten av tiltakene så langt, før de varsler nye grep.

– Vi har et behov for å se om de pakkene vi har innført, treffer slik vi hadde tenkt og for å få litt oversikt over effekten av det som er gjort til nå, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

– Det er revidert statsbudsjett (12. mai, red.anm.) som er det neste store som kommer nå, men jeg utelukker ikke at det kan komme noe mer før det. Men det er revidert vi jobber mot nå, sier Nybø.

Vil unngå lappeteppe-pakker

Budskapet er det samme fra finansminister Jan-Tore Sanner (H):

– I løpet av tre uker har det kommet enorme pakker som savner økonomisk sidestykke, og nå må vi se hvordan dette virker, sier han.

– Men det ropes om hjelp fra alle kanter av samfunnet. Hva kan du si til alle som håper at det nå skal komme en pakke til dem?

– Litt av poenget med å gjøre den ordningen vi har laget nå så bred, er for å unngå et lappeteppe av skreddersydde løsninger for enkeltbedrifter og enkeltbransjer. Men vi har samtidig sagt at vi er klare for å gjøre det som er nødvendig for norsk økonomi og norske arbeidsplasser og arbeidstakere, så det kan bety at det kan komme mer, sier Sanner.

LO og NHO ber leverandørindustrien stå øverst på listen for neste krisepakke. Her LO-leder, Hans-Christian Gabrielsen (bakerst) og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid (foran). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Krever pakke for leverandørindustrien

Arbeidslivsorganisasjonene er klare på det må komme flere nye tiltak – og i god tid før revidert.

Både LO og NHO mener det nå haster mest med tiltak for leverandørindustrien, som leverer utstyr og tjenester til petroleumssektoren.

– Regjeringen må se på hvordan man kan sikre både investeringer og aktiviteter knyttet til leverandørindustrien vår, som nå opplever å bli truffet på to fronter, både av oljeprisfallet og korona, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid peker på at 200.000 arbeidsplasser er tilknyttet norsk olje- og gassvirksomhet.

– Mange av dem er hjørnesteinsbedrifter langs kysten, så vi må sikre at de bedriftene kan spares på, sier han.

NHO ber regjeringen nå blant annet se på midlertidige endringer i særskattesystemet som olje- og gassnæringen har for å hjelpe sektoren.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen ber regjeringen starte opp motkonjunkturtiltak så raskt som mulig etter påske. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Etterlyser motkonjunkturpolitikk

Også Virke og SMB Norge (små og mellomstore bedrifter) vil ha flere tiltak så raskt som mulig.

SMB Norge ber regjeringen fjerne hele arbeidsgiveravgiften midlertidig fra perioden 12. mars til nedstengningen av Norge stanser.

Virke mener regjeringen snart må gå over i det finansminister Jan Tore Sanner har definert som fase tre av tiltakene – å bruke offentlige penger til å stimulere til aktivitet i økonomien for å få hjulene i gang igjen.

– Så fort som mulig etter påske bør vi i gang med fase tre, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Jan-Tore Sanner avviser at regjeringen er klar for å gå inn i fase tre av tiltakene.

– Norge er fortsatt stengt ned med veldig sterke tiltak for å ha lite aktivitet. Fase tre starter når aktiviteten begynner å stabilisere seg og produksjonskapasiteten er på plass. Hvis vi hadde satt i gang mye mer aktivitet nå, så hadde jo det motvirket det som er det aller viktigste, nemlig å ta vare på liv og helse, sier Sanner.