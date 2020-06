Innstendig bønn før dagens støttemarkering i Stavanger: - Vi er bekymret

Klokken 14.00 hadde flere tusen mennesker møtt opp i Stavanger sentrum for å markere sin støtte til «Black lives matter». Beredskapssjef Torstein Nilsen ber innstendig om at de som møter opp følger smittevernreglene.

Demonstrantene i Stavanger lørdag ble minnet på smittevernreglene. Foto: Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Flere tusen hadde ved 14.tiden lørdag møtt fram, og fortsatt strømmer det til med mennesker.

– Det står tett i tett med folk helt fra paviljongen og opp i bakken mot Domkirken. Fra scenen blir det minnet om avstandsreglene. Det blir også oppfordret til å bruke hele parken. Det går også vakter rundt for å minne folk på å holde avstand, men det sier seg selv at det er umulig for alle å følge smittevernreglene når det er så mye folk her, sier Aftenbladet-journalist Cornelius Munkvik klokken 14.06.

Smittevernreglene gir i dag mulighet til arrangementer med opp til 50 deltakere. Helsemyndighetene valgte imidlertid å gjøre et unntak fra reglene da de tillot tusenvis av demonstranter å møte opp under fredagens markering i Oslo - til støtte for George Floyd, afroamerikaneren som ble drept av en politimann under en pågripelse i Minneapolis i forrige uke.

Unntaket i Oslo gjør at heller ikke Stavanger har myndighet til å nekte en større folkemengde å samles under den planlagte markeringen i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.

– Det er et dilemma for oss. Vi er bekymret for smitterisikoen, medgir beredskapssjef Torstein Nilsen i kommunen overfor Stavanger Aftenblad.

– De er blitt utsatt for risiko

Helseminister Bent Høie omtaler også dette i en Facebook-post lørdag.

Han takker alle de initiativtakerne som før demonstrasjonene i går, blant annet i Bergen, oppfordret folk til å følge smittevernrådene og la til rette for å demonstrere på andre måter.

«Når det gjelder de som møtte opp på demonstrasjonene, forstår jeg det. Vi skal si nei til rasisme og vi skal stå opp sammen mot rasisme. Det var allikevel mange mennesker som samlet seg på demonstrasjonene og som har stått tett i tett. De har blitt utsatt for risiko for smitte. Derfor er det utrolig viktig at de som i etterkant får symptomer på koronaviruset, blir hjemme og at de får testet seg. Det bidrar til å hindre videre smittespredning.», skriver helseministeren i innlegget.

– Følg reglene likevel

Personlig skjønner Torstein Nilsen veldig godt at mange vil møte opp for å vise sin støtte til «Black lives matter» og samtidig markere at de vil rasismen i samfunnet til livs. Lørdag formiddag hadde over 4000 personer meldt sin ankomst på Facebook-eventen til arrangementet i Stavanger.

– Vi har vært veldig flinke til å overholde smittevernreglene og har klart å få smitten under kontroll. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter. Rent personlig er det lett å skjønne at mange vil støtte det som er en fantastisk viktig sak, men smittevernmessig er dette problematisk. Jeg vil derfor innstendig be om at alle forsøker å følge de normale reglene som gjelder. Bli hjemme dersom du er syk, husk avstandsreglene og hvis du må hoste, bruk albuen, sier Nilsen.

Heller ikke politiet vil påse at de normale smittevernreglene overholdes under lørdagens demonstrasjon. Ifølge kommunen er det arrangørens oppgave å sørge for at reglene følges.

– Det er arrangøren selv som er ansvarlig for å følge gjeldende anbefalinger. Vi anbefaler ikke samlinger som dette, men gir ikke forbud, sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Flere brukte munnbind, men de færreste fulgte regelen om minst én meters avstand da tusenvis markerte støtte til «Black lives matter»-bevegelsen i Oslo fredag. Foto: Stian Lysberg Solum

Ytringsfrihet

Direktør for bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad, forteller at kommunen har tett dialog med arrangøren.

– Arrangøren har vist stor forståelse for reglene som gjelder, sier han.

Skjørestad peker også på at dette er en spesiell sak.

– I denne saken ser vi selvsagt også at det folkelige engasjementet er stort over hele verden. Ytringsfriheten står sterkt i Norge, og det er naturlig at mange ønsker å vise at vi står sammen mot rasisme og vold, sier Skjørestad.

