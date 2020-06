Stortinget jekker opp koronahjelp – flytter på fem milliarder

Regjeringens koronapakker styrkes kraftig etter forhandlinger med Frp. Totalt er det snakk om over fem milliarder kroner i omprioriteringer og påplussinger.

NTB

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre er enige med Fremskrittspartiet om både revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak.

Avtalen ble klar torsdag ettermiddag og ble deretter godkjent av Frps stortingsgruppe.

Etter det NTB forstår, har Frp fått gjennomslag for å styrke revidert nasjonalbudsjett og koronatiltakene i den såkalte fase 3 med drøyt fem milliarder kroner i omprioriteringer og påplussinger.

Det blir en pressekonferanse om overenskomsten på Stortinget torsdag ettermiddag.

De største beløpene vil etter alt å dømme gå til en vei- og bompengepakke og en storsatsing på behandling som ikke er relatert til korona, på sykehusene. Frp har også krevd en eldrepakke på 400 millioner.

Alt tyder på at Frp får gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt. Det betyr at kuttet fra 5 til 4 promille for å begrense kommuners muligheter til å hente penger på eiendomsskatt kommer allerede neste år.

Revidert nasjonalbudsjett og krisetiltakene skal behandles i Stortinget tirsdag og fredag i neste uke.