En transperson som juridisk var kvinne, ble tvunget til å sone en dom sammen med mannlige innsatte. Staten har avvist krav om oppreisningserstatning.

29-åringen, som har skiftet juridisk kjønn på nytt og nå er mann, ble plassert på en mannsavdeling i Bergen fengsel for å sone en dom for flere kriminelle forhold, skriver Dagbladet. Selv om hun den gangen var kvinne i lovens øyne, ble hun blant annet nektet på bruke kvinneklær, noe hun skal ha opplevd som et grovt overgrep mot sin integritet.

Etter usedvanlig lang saksbehandling i Statens sivilrettsforvaltning har hun nå fått avslag på kravet om oppreisning.

– At den norske stat ikke har kommet lenger i 2019 er en skam, sier advokat John Christian Elden, som representerer 29-åringen.

– Når staten velger å fengsle min klient, skulle det bare mangle at de la til rette forholdene for soning for personer av hennes legning, sier han.

Leder Ingvild Endestad i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualmangfold viser til en rapport fra Likestillingsombudet som slår fast at lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner har dårligere soningsforhold.

– I rapporten kommer de også med en rekke anbefalinger, som blant annet går ut på å lytte til den innsattes egne behov for soning, påpeker hun.