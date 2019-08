XXL-sjef Øivind Tidemandsen bekrefter at sportskjeden har jukset med førpriser i tilbudsaviser. Forbrukertilsynet er koblet inn i saken.

Lørdag sto fire tidligere selgerledere i XXL frem i E24 og fortalte om langvarig og systematisk prisjuks.

For å kunne reklamere med førpris i tilbudsaviser, må butikken kunne vise til et visst antall salg av en vare i tiden opp mot en kampanje.

Ansatte kjøpte varer

Det løste sportskjeden ved at ansatte kjøpte varene selv, for så å ta retur på den rett etterpå.

På den måten skal de ha sørget for at de ikke ble tatt for brudd på markedsføringsloven i forbindelse med nye tilbud, forklarte de ansatte til E24.

Ifølge Christian Sandmo Olsen, som fra 2014 til 2018 var selgerleder ved et XXL-varehus i Oslo, ble initiativet ofte tatt opp på ledermøter mellom varehussjefen og lederne for hver avdeling.

– Det er leit

XXL bekrefter overfor E24 at de har satt i gang interne undersøkelser, og at de skal møte Forbrukertilsynet neste uke. Tilsynet skal vurdere hvilke sanksjoner kjeden nå kan få.

Overfor Dagens Næringsliv bekrefter XXL-sjef Øivind Tidemandsen at prisjukset har funnet sted. Han sier imidlertid at det er for tidlig å si noe om hvor stor omfanget er, eller hvem som har vært involvert.

– Det er leit og frustrerende at det er blitt brukt slike triks for å nå mål. Det føyer seg inn i en slags kultur hvor man skal vinne og som har kommet ut av kontroll, sier Tidemandsen.