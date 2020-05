Unikt dokumentslipp på frigjøringsdagen

Selv om 75-årsjubileet for frigjøringen 8. mai blir sterkt redusert av koronatiltakene, markerer Arkivverket dagen med å publisere unike dokumenter og bilder.

Fra Oslo under fredsdagene i 1945. Antakelig 13. mai ved kronprins Olavs hjemkomst, her på slottsbalkongen. Foto: Nikolai Ramm Østgaard / Arkivverket / NTB scanpix

Det som nå legges ut på nett, består av både dokumenter og fotografier fra frigjøringen av Norge for 75 år siden, et arkiv over de tyske soldatene som satt i krigsfangenskap og alle fangeprotokoller, fangekort og andre registre om nordmenn i politisk fangenskap under andre verdenskrig.

Den sistnevnte oversikten – et digitalt fangeregister – blir tilgjengelig på en ny nettside som heter fanger.no. Her kan man søke etter alle nordmenn som satt i fangenskap under andre verdenskrig. Her kan man studere de håndskrevne originalkildene, skrevet dels på tysk og dels på norsk. Av og til vil du finne fotografier av og fingeravtrykk etter den enkelte fangen på kortene. Dette har nesten ingen sett tidligere, opplyser Arkivverket.

– En begivenhet

– Det er en begivenhet som vi vet mange har sett frem til. De fleste av oss har en i familien eller i bekjentskapskretsen som var fange under krigen. Nå kan alle endelig lett søke frem personene i en database på nett og samtidig se og studere originalkildene selv på Digitalarkivet, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Med lanseringen av fanger.no og det som allerede er tilgjengelig på Digitalarkivet, kan man nå få tilgang til så godt som alt som finnes av registerinformasjon om nordmenn i fangenskap under andre verdenskrig.

Jubelscener fra 1945

Arkivverket markerer også frigjøringsjubileet med å publisere allierte planer for frigjøringen av Norge, dokumenter som viser den sivile maktovertakelsen og et utvalg av fotografier som viser jubelscenene i maidagene 1945.

– På en dag som dette er det grunn til å minnes og takke de nesten 45.000 som måtte ofre mange år av sine liv, og mange av dem måtte jo faktisk også ofre livet, i sin kamp mot okkupasjonsmakten. I dag er det under 50 av dem som er i live, men de lever alle videre i registrene og arkivene. Og i minnet til oss alle, sier Bolstad.

Tyske fanger

Heller ikke fienden er glemt i den bunken med materiale som nå gjøres offentlig tilgjengelig. Et arkiv etter krigens «tapere» legges også ut og inkluderer opplysninger og dokumentasjon om de mer enn 300.000 tyske soldatene som var i Norge og som måtte vente lenge med å kunne reise hjem til Tyskland. Her fremkommer det blant annet hittil lite kjente opplysninger om at mange tyske soldater måtte bøte med livet under fangenskapet i fredstid.

Dokumentslippet 8. mai er del to av et «vårslipp» som totalt omfatter nærmere 100.000 sider med informasjon. Det første slippet ble gjort 9. april og omfattet invasjonen og begivenhetene som fulgte de nærmeste ukene etterpå.