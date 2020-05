Manshaus følte seg utvalgt

Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus sa i retten fredag at han følte at Brenton Tarrant talte direkte til ham og pekte ham ut.

Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus fortsatte fredag sin forklaring i Asker og Bærum tingrett. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

NTB

Tarrant drepte 51 mennesker i angrepet mot to moskeer i New Zealand i mars 2019. Etter å ha lastet ned og lest hans 80 sider lange manifest åtte dager før moskeangrepet i Bærum 10. august, bestemte 22-åringen seg for å aksjonere.

Dagen før hadde han opprettet en profil på datingappen Tinder.

– Den plattformen er kanskje ikke den mest ideelle for å finne seg en slik kone jeg ønsket. Det eneste alternativet til å begå voldelige handlinger var å selv etablere en familie for å bidra til å stoppe den synkende fødselsraten for europeere, sa han til sin forsvarer Unni Fries i Asker og Bærum tingrett.

Han ble spurt om han noen gang har tenkt at han tar feil i sitt syn på verden.

– Det har aldri streifet tankene mine, lød svaret.

Philip Manshaus er tiltalt for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) samt for terrorangrep mot Al-Noor Islamic Centre i Bærum i august i fjor.

Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus sa i retten fredag at han følte at Brenton Tarrant talte direkte til ham og pekte ham ut. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

En vegg av motstand

I 2018 begynte han på sjølbergingslinjen på Fosen folkehøgskole.

– Jeg var besatt av å etablere et småbruk, få kone og oppdra sunne og friske barn etter mine verdier, forklarte han både skolen og linjevalget med.

Da han kom tilbake til Eiksmarka i begynnelsen av juni året etter, tok han kontakt med sine to eldre brødre og la frem sine nye tanker og ideer for dem.

– Jeg skal innrømme at jeg er ivrig etter å formidle den sannheten jeg mener å ha. Når du møter en vegg av motstand, kan det hende at mennesker som har drevet mye med debatt, blir oppgitt og bruker andre retoriske virkemidler, sa Manshaus.

Han understreket at det aldri var fysisk og ville heller ikke bruke et ord som sinne.

– Det er ikke deres feil, men et resultat av kraftig indoktrinering gjennom skolegang og mediene blant annet, utdypet 22-åringen og la til at han følte han satt på en stor sannhet.

Forsvarer Unni Fries fortsatte fredag sin utspørring av draps- og terrortiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Lastet ned New Zealand-video

Manshaus ble også spurt om videoen Tarrant la ut av sitt angrep i Christchurch, en film han lastet ned.

Fries ville vite hvilke følelser han fikk da han så den.

– Ikke så meget. Jeg har sett andre videoer med voldelig innhold på nettet, svarte han.

Fra vitneboksen sto Manshaus fast ved at han er fullstendig sikker på at de holdningene han har i dag, er korrekte.

– Jeg har forstått noe som andre ikke har forstått. Det mener jeg oppriktig, sa han.