Manshaus forklarte seg om skyteklubb

Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus fortsetter fredag sin forklaring i retten. Han forteller at han i 2017 vurderte å etablere seg på et småbruk.

Philip Manshaus i retten torsdag. Fredag fortsetter han sin forklaring. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Som på slutten i Asker og Bærum tingrett torsdag er det medforsvarer Audun Beckstrøm som foretar utspørringen. Manshaus forklarer seg om tiden etter psykologistudier og at han var sulten på praktisk arbeid. Derfor begynte han å jobbe med hogging av trær, samt i en stall.

– Det var en ny erfaring. Jeg underholdt tanken om å etablere meg på et småbruk. Jeg begynte å utvikle ideen om det, med hensyn til å være selvstendig, sier Manshaus.

Han meldte seg også inn i en skyteklubb, blant som i et utgangspunkt for å drive med jakt. Dette var blant annet inspirert av våpendebatten i USA, forklarer Manshaus.

– Jeg tenkte at det kunne være praktisk å ha som et utgangspunkt for å drive med jakt, som jeg tenkte å drive med før eller senere, sier Manshaus.

Rettssaken mot Philip Manshaus startet torsdag og er planlagt å vare til 26. mai.

Han er tiltalt for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17), samt for terrorangrep mot Al-Noor islamic Centre i Bærum i august i fjor. Ingen ble alvorlig fysisk skadd i moskéangrepet.