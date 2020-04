Anne-Elisabeth Hagens ektemann pågrepet - siktet for drap

Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Hans kone har vært savnet i halvannet år.

NTB

På en pressekonferanse klokken 10.30 opplyser politiet at Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på konen Anne Elisabeth Hagen.

Han ble pågrepet ved 8.30-tiden tirsdag morgen, da han var på vei fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum, melder VG.

Politiet sperret Nordahl Griegs gate i Lørenskog med flere biler. Der stanset de trafikken i begge retninger med blålys, før de raskt kjørte av gårde. Etterpå sto Hagens bil tom igjen i veikanten.

Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant 31. oktober 2018. Politiet har omtalt det siste sikre livstegnet fra henne som en telefonsamtale med et familiemedlem om morgenen samme dag. På dette tidspunktet var ektemannen angivelig på jobb i Futurum næringspark i Lørenskog.

Politiet har satt opp flere sperringer i Løresnskog, etter at Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen ble pågrepet.

Hemmelig etterforskning

Ifølge VG skal politiet i mange måneder i skjul ha etterforsket Tom Hagen. Den skjulte etterforskningen skal ha startet allerede før politiet gikk ut med at de mente det var mer sannsynlig at de sto overfor et drap, enn en økonomisk motivert bortføring.

Avisen skriver blant annet at politiet skal ha montert avlyttingsutstyr i hjemmet til Hagen. De har også avlyttet telefonen hans, i perioder med samtykke fra Hagen selv.

Felles pressekonferanse

Familiens bistandsadvokat Svein Holden opplyser at han ikke har anledning til å kommentere den siste utviklingen i Hagen-saken før senere tirsdag.

Han skriver i en tekstmelding til NTB tirsdag formiddag at han sitter i et annet rettsmøte. Holden kommenterer ikke om han nå har status som forsvarer for Tom Hagen.

Anne -Elisabeth Hagen Foto: Privat / Politiet

Fra forsvinning til drapsetterforskning

Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret de hovedhypotese. De mente nå at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept, og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.

Det var sannsynlig at trusselbrevet som ble funnet på åstedet, var lagt igjen for å villede, mente politiet.

En sentral polititeori er ifølge VGs opplysninger at det er snakk om et drap som hadde vært planlagt i minst fem måneder.

Tom Hagen (70) har underveis i etterforskningen sendt flere eposter til politiet. Her har han gitt uttrykk for at han er opptatt av å finne løsninger og hjelpe politiet. Han skal ha formidlet en teori om at løsningen på saken har en lokal forankring.

Politiet har sperret av boligen til ekteparet Hagen i Sloraveien 4 på Lørenskog tirsdag formiddag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bilen er hentet

Tom Hagens personbil ble kjørt bort av en taubil etter pågripelsen.

Området rundt Hagens bolig er sperret av, og politiet er i gang med undersøkelser på stedet.

Ifølge Aftenposten er både politihunder of 3D-skanner i bruk på tomten.

Politiet er også på plass ved Futurumbygget med flere patruljer.

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i halvannet år. Tirsdag morgen pågrepet politiet ektemannen, Tom Hagen (70). Foto: Privat / Politiet