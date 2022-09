Én person omkom i raset i Trøndelag

En eldre person døde i raset som tok et hus i Valsøyfjord i Trøndelag fredag kveld. Samtidig er arbeidet ved huset avsluttet for kvelden, opplyser politiet.

Et ras traff fredag kveld et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag. Foto: Kåre Hendset / NTB

NTB

To personer ble fanget i huset som ble tatt. De ble hentet ut fredag kveld. En eldre person er bekreftet omkommet, opplyser politiet i en pressemelding.

De øvrige fem personene blir tatt hånd om av helsevesenet

– Arbeidet ved det rasrammede huset i Valsøyfjord er ferdig for kvelden, opplyser politiets innsatsleder på stedet Håkon Flor til NRK i 23-tiden fredag kveld.

Det var klokken 19.30 fredag at nødetatene ble varslet om at et cirka 200 meter langt og 20 meter bredt jordras hadde feid med seg deler av et hus på Hennset i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag. Bilder fra stedet viser at halvparten av huset er knust av raset.

Totalt seks personer var involvert i hendelsen. Det befant seg folk både like ved og inne i huset da raset kom. Fire personer ble først gjort rede for. Like før klokken 22.30 bekreftet Trøndelag politidistrikt at også de siste to personene som var sperret inne i huset, var hentet ut.

Det tok rundt tre timer fra raset fant sted, til meldingen kom om at alle seks var funnet.

Det bygges en ny veistrekning på E39 rett overfor huset som ble tatt av raset. Statens vegvesen sier det er for tidlig å si om veiarbeidet har noen sammenheng med raset.

Vanskelig redningsarbeid

Redningsarbeidet i forbindelse med hendelsen ble beskrevet som vanskelig av redningsleder Andreas Ingsøy til Dagbladet. Under arbeidet, raste det stadig i ytterkantene av rasområdet, og redningsarbeiderne måtte ta forholdsregler.

Store redningsressurser ble sendt til stedet etter at meldingen kom. I tillegg til politi, brannvesen og ambulanse, bisto Hovedredningssentralen Sør-Norge. Det ble sendt droner til området, søk- og redningsgruppen (USAR) og hundeekvipasje var også på vei.

Bygger ny vei

Heim kommune satte krisestab i kjølvannet av raset. Beredskapssjefen ble varslet, og geolog er på vei for å gjøre undersøkelser.

Jordraset har også gått over E39, og veien er stengt på rasstedet, opplyser Vegtrafikksentralen.

Statens vegvesen sier det er for tidlig å si om veiarbeidet har noen sammenheng med raset, skriver Nettavisen.

Statens vegvesen opplyser at de bistår politiet etter raset. Prosjektleder Odd Innerdal bekrefter at Vegvesenet har ansvar for veiprosjektet E39 Betna-Hestnes.

– Det har vært anleggsarbeid i dag 30–50 meter overfor huset som ble tatt av jordmasser, sier Innerdal.

En av Vegvesenets geoteknikere er på vei til rasstedet.

– Så snart det er trygt skal vi inn og undersøke hva som har skjedd, sier Innerdal.

Huset som er tatt, er en enebolig. Heim kommune ligger sørvest i Trøndelag på grensen til Møre og Romsdal.

Raset som fredag kveld traff et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag gikk over E39 ved Hennset.