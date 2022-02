Justisministeren ber Advokatforeningen ta ansvar – ønsker nøytral mekling

Justisminister Emilie Mehl (Sp) åpner for å ta opp dialogen med Advokatforeningen ved å bringe inn en nøytral tredjepart. Foreningen er positiv til forslaget.

– Advokatforeningens aksjon er ikke en streik, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, som mener det blir feil å bringe Riksmekleren inn i saken.

NTB

Forutsetningen er at Advokatforeningen avslutter boikotten i Høyesterett. Det kommer fram i et brev justisministeren har sendt til Advokatforeningen 18. februar.

Om lag 25 straffesaker er henvist til behandling i Høyesterett, men ikke berammet fordi Advokatforeningen har oppfordret sine medlemmer til å boikotte sakene. To ganger har statsråden møtt motparten til dialogmøte, men uten at aksjonen er blitt avblåst.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas sier i en foreløpig kommentar til NTB fredag at han tenker justisministerens forslag er positivt.

– Jeg er bare nettopp blitt kjent med innholdet i ministerens brev. Det vil selvsagt leses grundig og behandles hos oss, slik at vi kan gi et svar til ministeren en gang over helgen. Jeg noterer meg imidlertid som positivt at ministeren nå selv foreslår at vi kan bringe inn en uavhengig tredjepart til å mekle mellom oss, sier Wessel-Aas.

– Riksmekleren er uaktuell

Aksjonen startet i fjor høst etter at Støre-regjeringen i tilleggsproposisjonen til årets statsbudsjett bare foreslo å øke salærsatsen for advokater i straffesaker med 22 kroner, til 1.107 kroner. Kravet fra Advokatforeningen var 1.560 kroner.

– Regjeringen ser svært alvorlig på at boikotten lammer straffesaksbehandlingen i Høyesterett og rammer enkeltpersoner. Vi er villig til å til å bringe inn en nøytral tredjepart under forutsetning av at boikotten avsluttes, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl.

– Årets budsjett er behandlet og vedtatt i Stortinget. Advokatforeningen må, som alle andre, forholde seg til de ordinære budsjettprosessene, sier hun.

Advokatforeningen har tidligere ønsket å bringe saken inn for Riksmekleren. Dette mener statsråden er et feil spor.

– Det blir ikke riktig å bringe boikotten inn for Riksmekleren, som benyttes til å mekle tvister mellom parter i arbeidslivet. Salærsatsen er pris på en tjeneste som staten kjøper fra advokater i markedet. Advokatforeningens aksjon er derfor ikke en streik, sier Mehl.

I brevet antyder Mehl at aksjonen kan være et brudd på forpliktelsene advokatene har overfor Domstoladministrasjonen.

Kontraktbrudd

– En unnlatelse av å påta seg forsvareroppdrag for en lengre eller ubestemt periode vil dessuten kunne være et brudd på de kontraktsrettslige forpliktelsene de faste forsvarerne i Høyesterett har overfor Domstoladministrasjonen.

Rundt halvparten av sakene som står i kø til Høyesterett, involverer en eller flere forsvarere fra Advokatfirmaet Elden.

– Foreløpig har ikke Høyesterett tatt kontakt for å beramme noen av de sakene det ikke er gitt dispensasjon for, så vi oppfatter nok at Høyesterett har vesentlig mer forståelse for Advokatforeningens syn enn departementet. Men det streikes ikke for vilkårene i Høyesterett, så vi sitter på gjerdet og følger med, sier John Chr. Elden til Rett24.