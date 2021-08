Mann i 20-årene siktet for drapsforsøk på Brynseng – knyttes til kriminelt miljø

Mannen som er pågrepet etter skytingen på Brynseng T-banestasjon i Oslo mandag kveld, er siktet for drapsforsøk. Politiet knytter saken til et kriminelt miljø.

Politi og ambulansepersonell ved Brynseng T-banestasjon i Oslo, der en person ble skutt mandag kveld.

Mannskaper fra politiet og brann- og redningsetaten undersøker stasjonsområdet, etter at en person ble skutt ved Brynseng T-banestasjon i Oslo.

– Vi pågrep i natt en mann i 20-årene i en leilighet i Oslo. Han er kjent for politiet fra tidligere, og vi knytter saken til et kriminelt miljø som politiet er godt kjent med, sier Grete Lien Metlid, leder felles enhet for etterretning og etterforskning, på en pressekonferanse tirsdag.

Mannen er siktet for drapsforsøk.

Den var rundt klokken 20.30 mandag kveld at politiet rykket ut med store styrker etter melding om skudd ved Brynseng stasjon.

Offer utenfor livsfare

– Politiet var raskt på stedet, og der finner vi en mann i 20-årene med skuddskader. Det ble umiddelbart iverksatt livreddende førstehjelp, og han er nå utenfor livsfare, sier Metlid.

Hun sier at det er en relasjon mellom offer og siktede, men hun vil ikke gå nærmere inn på relasjonen.

Erkjenner å ha skutt

Den siktedes forsvarer, advokat Torgeir Falkum, sier til Aftenposten at mannen har vært i avhør med politiet i fire timer tirsdag. Han har der erkjent å ha stått bak skuddene ved T-banestasjonen.

– Han erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld for drapsforsøk, sier Falkum.

Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere spørsmål om foranledningen til skyteepisoden, men bekrefter at det er en relasjon mellom hans klient og den fornærmede.

– Han vil fremstilles for varetektsfengsling onsdag. Han samtykker til den fengslingen som politiet kommer til å be om, sier Falkum.