Mann pågrepet etter at AUF-er ble slått ned på gaten

En mann i 60-årene er pågrepet etter vold mot en AUF-er utenfor Samfundet i Trondheim etter partilederdebatten torsdag kveld.

Det var AUF-medlem Mathias Solli (20) ble slått ned. Angrepsmannen skal ha ropt «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø».

En mann i 60-årene ble pågrepet i forbindelse med saken fredag, ifølge Adresseavisen.

– Han ble pågrepet utenfor Vår frue kirke rundt klokka 19.30 i går kveld. Han har tilbrakt natten i arresten, sier politiadvokat Trygve Angen til Adresseavisen lørdag morgen.

Mannen ble løslatt lørdag morgen. Politiet mente det ikke var grunnlag for å be om varetektsfengsling.

Har ikke forklart seg

Mannen skal ifølge Adressa også ha forsøkt å slå mot en politibetjent i forbindelse med pågripelsen.

Avisen meldte at mannen var siktet for voldshendelsen mot en AUF-er fredag kveld, men overfor NRK presiserer politiadvokat Jannicke Evjen Olsen at mannen kun er mistenkt for dette. Siktelsen dreier seg om brudd på besøksforbud mot Vår Frues kirke i Trondheim.

– Bakgrunnen for pågripelsen var brudd på et besøksforbud han hadde mot Vår Frues kirke. Politiet ble varslet, og da fikk vi beskrivelse av utseende og klærne hans som vi koblet til voldshendelsen utenfor Studentersamfundet, sier politiadvokat Angen.

Mannen har status som mistenkt for tre forhold i tillegg til at han er siktet for besøksforbudet: Det gjelder kroppskrenkelse og hensynsløs atferd i forbindelse med hendelsen ved Studentersamfundet, samt vold mot en offentlig tjenesteperson i forbindelse med pågripelsen.

Ifølge Angen er mannen en kjenning av politiet, og han skal ha vært tydelig beruset da han ble pågrepet. Han har ikke avgitt forklaring

Fortsetter med vitneavhør

Det var flere vitner til hendelsen torsdag kveld, deriblant tidligere AUF-ledere i Trøndelag, Julie Indstad Hole og Håkon Einarsve. Vitneavhør blir sentralt i den videre etterforskningen, ifølge Angen.

Vitner har fortalt til flere medier at episoden startet da mannen hoiet og ropte på lang avstand før han kom bort til dem. Det endte med at Solli ble angrepet da han ba mannen om å gå.

Både Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) reagerte sterkt på det som skjedde.

Solberg understreket at det er uakseptabelt at folk blir utsatt for vold, hets og sjikane på grunn av sitt politiske ståsted, mens Støre påpekte at saken viser at ord og holdninger kan føre til handlinger.