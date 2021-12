Bekreftet omikronsmitte i Oslo-utbrudd: – Det er veldig mange nærkontakter

Smittesporerne jobber nå på spreng for å få oversikten etter et julebord på Aker Brygge sist fredag.

Et julebord på denne Aker Brygge-restauranten førte til et stort smitteutbrudd.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Oslo kommune bekrefter nå at det er påvist omikronsmitte etter utbruddet på et julebord sist fredag.

«Så langt er en person påvist smittet med omikron, og det forventes flere tilfeller», står det i en pressemelding fra kommunen, skriver Aftenposten.

Mellom 50 og 60 personer har fått påvist smitte etter juleselskapet til firmaet Scatec forrige uke. Deltakere på festen hadde nylig vært i Sør-Afrika, ifølge selskapet. Nå blir en rekke nærkontakter satt i karantene.

Torsdag er mistanken om at smitten dreier seg om omikronvarianten av viruset styrket, i og med at det ikke dreier seg om deltavarianten.

Festen ble holdt på Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge fredag kveld. En av gjestene fra julebordet var på Old Irish Pub dagen etter. Oslo kommune ber alle gjester fra begge steder de aktuelle kveldene om å teste seg.

Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse torsdag ettermiddag klokken 16. Byrådsleder Raymond Johansen har innkalt til det samme halvannen time senere.

Det er ventet at begge vil snakke om håndteringen av omikronsmitten i Norge.

Old Irish Pub.

– Veldig mange nærkontakter

Alle med påvist smitte er satt i isolasjon. Alle deres nærkontakter må i karantene. Ved omikronvarianten gjelder karantene ikke bare husstandsmedlemmer.

– Det vil si at det her blir veldig mange nærkontakter. De skal i utgangspunktet i ti dagers karantene, sier Jorunn Thaulow. Hun er medisinskfaglig ansvarlig for smittesporingsteamet i Oslo vest.

Hun sier folk har vært i kontakt med veldig mange mennesker.

– Vi har ingen restriksjoner nå på hvor mange man kan treffe. Det er også en periode hvor det er mye som skjer sosialt. Det blir fort en del som skal inkluderes, sier hun.

Smittesporerne jobber nå i tett kontakt med de ansvarlige i firmaet for å kartlegge nærkontaktene.

– De har igjen kontakt med alle sine ansatte, sier Thaulow.

– Hvor mange nærkontakter er det snakk om?

– Vi har ikke oversikt over det ennå. Det er et pågående arbeid.

– Hvor mange dager hadde folk på å få nærkontakter, før man oppdaget smitten?

– Det julebordet var i forrige uke. Det kan ha gått litt tid.

– Har dere nå god kontroll?

– Etter forholdene synes vi at vi har god kontroll.

Thaulow sier at den viktigste oppfordringen nå er at folk er nøye med å holde seg hjemme hvis de har symptomer.

Trolig mer smittsom, men ikke nødvendigvis farligere

Forskere jobber nå på spreng for å forstå mer om hvilke egenskaper omikronvarianten har.

Det store spørsmålet er hvor effektiv vaksinen er mot omikron. Alle deltakerne på julebordet i Oslo var vaksinert.

Vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sa til Aftenposten onsdag at hun tror vaksinen ikke vil være like effektiv mot smitte, men at hun tror den fortsatt vil være svært effektiv i å hindre alvorlig sykdom og død.

Grunnen til at vaksinen sannsynligvis er mindre effektiv i å hindre smitte er at virusets «pigger», og da spesielt bindesetene, er annerledes i omikrons antistoffer i forhold til det man får fra vaksinen.

Men vaksinen gir også antistoffer til piggene som ikke er mutert i omikronvarianten. Den gir også antistoffer til såkalte T-celleresponser. Disse antistoffene henger som flagg på piggene og tiltrekker seg immunceller som dreper viruset.

– Dette er mekanismer som ikke hindrer smitte. Men de er gode til å hindre alvorlig sykdom, forklarte Grødeland.