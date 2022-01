Psykiater Randi Rosenqvist: – Risikoen for fremtidige voldshandlinger ikke endret

Risikoen for at Anders Behring Breivik utfører voldshandlinger er den samme som før, sa psykiater Randi Rosenqvist i Telemark tingrett.

Psykiater Randi Rosenqvist under andre dag av rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt.

NTB

Publisert For mindre enn 1 time siden

– Jeg mener at Breivik har samme diagnose som han har hatt hele tiden. Han har ikke endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger i forhold til sånn han var i 2012–2013 da jeg skrev den første risikovurderingen, sa hun i retten.

Rosenqvist er innkalt som vitne av aktor Hulda Karlsdottir.

– Jeg oppfatter ham som ganske rigid. Jeg synes hans rigiditet har vist seg i disse ti årene. Han skifter taktikk litt etter hva han finner formålstjenlig, sa Rosenqvist.

Anders Behring Breivik (42) har begjært seg prøveløslatt, ti år etter at han ble dømt for terroren på Utøya og ved regjeringskvartalet. Saken går i gymsalen i Skien fengsel, der han soner.

Rettssalen i gymsalen i Skien fengsel. Det er Telemark tingrett som administrerer saken.

– Man kan ikke stole på ham

Saken går over tre dager. Første dag, tirsdag, holdt aktor sitt innledningsforedrag, der hun argumenterte for at Breivik er for farlig til å slippes fri. Før Breivik argumenterte for det motsatte.

Onsdag vitner Randi Rosenquist, som altså støtter aktor.

– Man kan ikke stole på ham, og må være forberedt på at han har andre motiver, sier Rosenqvist, som er den som tettest har fulgt Breiviks psykiske helse tettest gjennom fengselsoppholdet.

– Jeg tror at når han sier noe, så tror han på det selv, men så mener han noe annet senere. Det er grunnen til at man ikke kan stole på ham.

Anders Behring Breivik (42) på rettssakens første dag.

– Kan ikke garantere

Tidligere onsdag spurte dommeren om Breivik kunne forsikre at hans militante tendenser var borte.

– En som er dømt for en kriminell handling kan aldri garantere at han ikke vil gjøre det igjen for det går på om samfunnet vil gi ham en sjanse eller ikke, svarte Breivik.

Han viste til at han tirsdag hadde lagt frem alle sine argumenter han mener bør overbevise retten om at det er trygt å løslate ham, men avsluttet med å holde frem nok en plakat med et skriftlig budskap opp for dommeren.

Breivik under forklaringen sin tirsdag.

– Scorer som en psykopat

Rosenqvist har gjennom årene gjort flere vurderinger av risikoen Breivik utgjør.

I retten onsdag fortalte hun om en tidligere vurdering av om Breivik kunne regnes som psykopat.

– Det er tolv punkter på den sjekklisten, og han scorer helt tydelig som en psykopat, sa Rosenqvist.