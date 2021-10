Mann dømt til fire års fengsel for sovevoldtekt

En mann i 20-årene er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en kvinne som sov.

Nord-Troms og Senja tingrett dømte fredag en mann i 20-årene til fire års fengsel for en sovevoldtekt.

NTB

Den enstemmige dommen falt fredag i forrige uke.

Hendelsen skjedde søndag 6. september i fjor. Kvinnen hadde reist hjem fra en fest etter å ha følt seg dårlig. Mannen, som kjente kvinnen godt, ble med for å hjelpe henne i seng, ifølge dommen.

Deretter sovnet de to i kvinnens seng, begge svært beruset, ifølge dommen, som beskriver at kvinnen tidlig morgenen etter våknet av at mannen hadde samleie med henne.

Han ble da bedt om å komme seg hjem, og han forlot leiligheten hennes. I retten forklarte mannen at han ikke husker noe. Kvinnen forklarte for retten at hun har slitt veldig i etterkant av det som skjedde.

Mannen, som nektet straffskyld i retten, er også dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Dommen er anket, opplyser mannens forsvarer, advokat Thomas Hansen, til NTB.