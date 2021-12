Minst 30 batterier brant i Ryde-lager – fire personer evakuert

For andre gang på få dager brant det natt til søndag i sparkesykkelfirmaet Rydes lokaler i Nygårdsgaten.

Publisert For mindre enn 2 timer siden

Brannen ble meldt til politiet klokken 01.46. Det ble meldt om åpne flammer på stedet og brannvesenet sendte inn røykdykkere. Det oppbevares store mengder litiumbatterier i lokalene som disponeres av elsparkesykkelfirmaet Ryde.

– Da vi kom frem her var det kraftig røyktvikling. Vi satte røydykkere i innsats, og fant ut at her brant det rundt 20 meter inn i lokalet, i 30 eller flere litiumbatterier, sier brannvesenets innsatsleder Jørn Davidsen.

Han opplyser ved 03.30-tiden at brannen er slukket.

– Det har vært mer varmeutvikling i natt enn ved forrige brann, så vi ser at det er skader på konstruksjonen i bygget også. Det har vært høy temperatur, sier Davidsen.

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 50 meter rundt brannstedet.

Ryde holder til i nederste del av bygningen.

Fire evakuert

Det er leiligheter og hybler i de tre øverste etasjene i det femetasjes bygget. 19 personer er folkeregistrert i huset. Ingen personer ble skadet i brannen.

Fire personer kom seg ut av huset ved egen hjelp. Brannvesenet banket på dører og vinduer i de andre leilighetene uten respons, men vurderte ikke røyken som så farlig at de ville bryte seg inn. Senere på natten kom også huseier til stedet, slik at brannvesenet fikk åpnet dører og gjennomsøkt resten av boligene i huset, opplyser politiets innsatsleder Rune Vedeler.

Naboer ble bedt om å holde vinduer lukket mens røyktuviklingen og utluftingen av røyk fra brannstedet pågikk.

Andre brann på få dager

Torsdag 22. desember brant det i de samme lokalene. Den gang var det to litiumsbatterier som brant.

Ifølge brannvesenets innsatsleder under brannen torsdag, John Magnus Birkeland, er slike batterier en økende bekymring for brannvesenet.

– Det er enorme mengder med energi i litiumsbatterier og stor risiko for at det går galt. Vi har hatt flere hendelser der det har brent på grunn av det, sa han da.

Nabo Erik Brudvik er bekymret etter to branner på få dager.

Bekymrede naboer

Etter brannen torsdag sa flere naboer at de har fryktet en batteribrann i lokalene. Natt til søndag lurer nabo Erik Brudvik på hvordan kommunen nå vil følge opp driften.

Etter brannen forrige onsdag var det raskt drift igjen. Det synes jeg er rart,

– Jeg betviler ikke at Ryde har rutiner, men vi får jo gang på gang bekreftet hvor brannfarlige disse batteriene er, sier han.