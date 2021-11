Politiet i gang med å planlegge stortingsetterforskningen

Oslo politidistrikt etterforsker om stortingspolitikere har begått bedrageri eller andre lovbrudd i forbindelse med å få pendlerleilighet fra Stortinget.

Dette betyr en gjennomgang av folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk, og om noen har gitt feilaktige opplysninger og mottatt uberettiget vinning. Det vil bli undersøkt om det foreligger straffbart forhold, skriver politiet i en pressemelding.

– Det er ingen mistenkte pr. nå, understreker de.

De sier de har hatt et internt møte fredag for å se på organisering og innretting av etterforskningen, skriver NTB.

– Vi har forståelse for at saken vekker interesse, men vi er nå i en helt innledende fase og trenger tid før vi kan gi ytterligere kommentarer til etterforskningen, heter det i pressemeldingen, som er signert påtaleleder Ole Rasmus Knudsen i finans- og spesialseksjonen i Oslo politidistrikt.

– En sak som opptar mange

– Vi har mottatt etterforskningsordren og satt oss ned og begynt å jobbe med den. Vi må bruke litt tid på områ oss først, så vil vi gå nærmere inn på hva vi gjør fremover, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

– Når blir de første avhørene?

– Det er ikke anledning til å gå inn på slike detaljer nå.

– Hvem er det som vil bli avhørt?

– Det er for tidlig å si noe om det. Vi forstår at dette er en sak som opptar mange, men vi trenger litt tid til å komme i gang.

– Statsadvokat Alfheim viser i ordren til uttalelser fra minst seks politikere, kan de ha inkriminert seg selv?

– Jeg kan ikke gå inn på det nå.

– Vil etterforskningen også se på administrasjonens rolle?

– Nok en gang, det er for tidlig å se noe konkret om det.

Ropstad-anmeldelse henlagt

Politiet henla i september en anmeldelse av tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han ble da anmeldt av en privatperson for å ha gitt feil informasjon i forbindelse med pendlerbolig-sakene Aftenposten avslørte om KrF-politikeren.

Politiet la da vekt på at Stortingets ledelse hadde sagt i mediene at «de var kjent med de faktiske forhold om Ropstads folkeregistrerte adresse samt at Ropstad ikke hadde gitt uriktige opplysninger til dem».

– Er det slik at politikerne ikke kan straffes om de har vært åpne med administrasjonen?

– Jeg kan ikke uttalte meg om det nå, sier Knudsen.