Trettebergstuen starter utredning av et tredje kjønn

Regjeringen skal utrede konsekvensene av å innføre en tredje kjønnskategori i pass og andre identifikasjonspapirer, melder Blikk.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Utredningen vil danne grunnlag for å fremme et eventuelt lovforslag om et valgfritt juridisk tredje kjønn. Hvor lang tid dette vil ta, er foreløpig uvisst.

– Utredningen tar den tid det tar, men vi starter arbeidet ganske straks, og det er jo kjent hvor jeg står i saken, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Blikk.

Hurdalsplattformen, som danner grunnlag for Ap-Sp-regjeringen, inneholder ingenting om dette spørsmålet.

Stortinget har så langt gått imot å innføre et tredje kjønn, som flere land allerede har innført, blant annet USA.