Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete mener partiets håndtering av saken rundt sexmeldingen hun mottok, er «et eksempel på hvordan et varsel ikke skal håndteres».

Det skriver Navarsete i en Facebook-oppdatering torsdag ettermiddag, etter at det ble klart at Senterpartiet ikke vil sanksjonere mot noen av deltagerne på hytteturen der det ble sendt en grov sexmelding til Navarsete.

En rekke Sp-profiler var til stede på hytteturen, blant annet nestleder Ola Borten Moe.

Langer ut mot Vedum

– Jeg varslet partiledelsen, ingen ting skjedde, og nå bruker politiet den lange tiden som argument for ikke å gjøre noe, skriver Navarsete, som bruker ordet «elendig» om partileder Trygve M. Slagsvold Vedums og parlamentarisk leder Marit Arnstads håndtering av saken i 2016.

Hun legger til at hun ikke tror denne «elendige håndteringen» vil gjenta seg, men mener dette kan «stå som symbol på hvordan et varsel ikke skal håndteres.»

Navarsete: megatøff tid

Navarsete skriver videre at hun etter Senterpartiets håndtering er i «samme situasjon som mange andre jenter/kvinner har vært i. En har varslet, og ingen verdens ting kommer ut av at det med unntak av en megatøff tid for seg selv».

Hun avviser også at hun skal ha lekket saken til mediene.

Navarsete ga i forrige uke uttrykk for kraftig irritasjon over å bli mistenkt for å skulle hevne seg på nestleder Ola Borten Moe, som en periode har valgt å tre ut av nestledervervet sitt på grunn av denne saken.

Hun og Borten Moe var i 2013 og 2014 hovedmotstandere i en maktkamp som endte med at Navarsete trakk seg fra ledervervet.

Vedum ønsker dialog

Sp-lederen som er på reise i Nord-Norge, skriver i en SMS at han «synes det er leit at hun føler deg sånn.»

– Dette tar jeg på alvor. Dette er noe jeg vil ta direkte opp mot henne, skriver han videre.

Navarsete er for tiden sykmeldt.

Nestleder: Forstår Navarsetes frustrasjon

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, som er Borten Moes nestlederkollega i sentralstyret og Navarsetes tidligere statssekretær, sier hun deler Navarsetes frustrasjon over at det ikke «var mulig å få en mer tilfredsstillende avslutning på denne saken.»

– Jeg står som resten av sentralstyret inne for konklusjonen vi dro i møtet i dag. Vi hadde ikke flere virkemidler for å finne den ansvarlige, opplyser hun i en SMS.

Hun legger til at «det så klart ikke er bar at saken ikke ble oppklart».

– Vedkommende som sendte meldingen, har mye å svare for, avslutter hun.

Kan ikke straffe uten bevis

Tvinnereim og sentralstyret konkluderte med at de tar politiets henleggelse til etterretning og slår fast at Sp ikke kan «og vil ikke straffe noen hvor det ikke er bevist at vedkommende har gjort noe galt.»

Flere sentrale Sp-politikere, inkludert nestleder Ola Borten Moe, deltok på hytteturen i 2016.

21. april stilte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum et ultimatum: Mannen som sendte meldingen, må melde seg. Ellers ville forholdet bli anmeldt.

Ingen meldte seg, og den grove meldingen ble anmeldt til politiet. I går ble det kjent at Vest politidistrikt ikke vil etterforske den.

Avsluttet saken på sentralstyremøte torsdag morgen

I dag gikk partiets sentralstyre ut med beskjeden at også de avslutter saken.

– Når de jeg har snakket med, på det dypeste beklager at dette har skjedd og sier at de ikke har kjennskap til hvem som sendte meldingen, så legger jeg til grunn at vedkommende snakker sant, sier Sp-leder Trygve S. Vedum til NTB.

Partiet «vil ikke straffe noen hvor det ikke er bevist at vedkommende har gjort noe galt,» skriver sentralstyret. Du kan lese hele vedtaket her.

Borten Moe beklager

Nestleder i SP, Ola Borten Moe, var en av de ti som var på hytteturen. 23. april trakk han seg midlertidig fra sitt verv frem til det ble kjent hvem som sto bak tekstmeldingen til Navarsete.

Onsdag la han ut en beklagelse på Facebook, like etter at politiet hadde henlagt saken.

– På vegne av alle som var på tur, (eksklusive den som sendte meldingen, vedkommende skylder en egen beklagelse til Liv Signe Navarsete og andre) vil jeg gjerne komme med en oppriktig beklagelse overfor Liv Signe Navarsete, skrev han.