Over 20 år etter at Marie-Louise Bendiktsen (59) ble funnet voldtatt og drept på Sjøvegan i Troms har påtalemyndigheten tiltalt en 38 år gammel mann i saken.

Påtalemyndigheten mener tiltalte drepte Bendiktsen for å skjule at han først hadde voldtatt henne, framgår det av gjerningsbeskrivelsen. Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, opplyser statsadvokat Torstein Lindquister i en pressemelding.

Den nå 38 år gamle mannen ble pågrepet på Oslo lufthavn 20. juni i fjor og siktet for drapet. Politiet mener han satte fyr på huset hennes for å ødelegge spor.

Mannen nekter straffskyld, understreker forsvareren hans, advokat Alexander Greaker, overfor NTB.

– Han stiller seg fullstendig uforstående til tiltalen. Vi kommer til å prosedere på full frifinnelse når saken kommer for retten om en måned, sier han.

Politiet: Sikre DNA-funn

Politiet har knyttet tiltalte til drapet og voldtekten gjennom DNA-funn, som av lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms lensmannsdistrikt omtales som 100 prosent sikre. Han ville under en pressekonferanse i fjor ikke gå i detalj om hva slags spor som er funnet med den siktedes DNA, men konkluderte med at det ikke er noen tvil om at det er hans arvestoff som ble funnet på det nedbrente åstedet.

Tiltalte er tamil og srilankisk statsborger, og kom til Norge som mindreårig asylsøker i 1997. Han arbeidet i Bendiktsens hage, sammen med flere andre, to måneder før hun ble funnet drept i sin nedbrente bolig 13. juli 1998. De siste årene har han bodd på Sri Lanka.

Tiltalte bodde i en bolig tilknyttet asylmottaket på Sjøvegan fra til 1999, men har oppholdt seg andre steder i Norge før han ble utvist for to år i 2014 etter flere dommer for bedrageri, grovt tyveri og legemsfornærmelse.

Nekter straffskyld

Ifølge tiltalen stakk mannen Bendiktsen flere steder på kroppen hele 13 ganger med en knivlignende gjenstand. Drapet skal ifølge tiltalen ha skjedd en gang i en todagersperiode fra 13.–15. juli 1998.

38-åringen har forklart seg for politiet om sin relasjon til kvinnen. Han vil også gi retten en «fornuftig forklaring» på hvorfor hans DNA er funnet på åstedet, ifølge Greaker

– DNA er ikke noe bevis for at man har begått voldtekt, drap og ildspåsettelse. Min klient har en fornuftig forklaring rundt det temaet, men jeg ønsker ikke å gå inn nå på hva han har sagt, sier forsvareren.

Drapssaken kommer opp for Nord-Troms tingrett 13. mars og skal behandles over tre uker.