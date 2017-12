Staten mener faren for atomulykker har økt. Helsedirektoratet ber kommunene skaffe seg et jodtabletter som kan motvirke kreft etter utslipp av radioaktivitet.

Større trafikk med atomdrevne fartøyer, eldre kjernekraftverk og økt terrorfare har gjort utslipp av radioaktivitet mer sannsynlig enn før, mener norske myndigheter, ifølge NRK.

– Vi vil at kommunene skal bestille tabletter slik at de er nær befolkningen, dersom det skulle bli behov for dem, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Tablettene kan hindre kreft i skjoldbruskkjertelen hos barn og unge.

– Men de må tas med en gang og seinest innen fire timer etter man er utsatt for radioaktivitet, sier Lie.

Det er Kriseutvalget for atomberedskap som mener at faren for atomhendelser har økt.

– Det er mer trafikk på kysten med reaktordrevne fartøy nå enn for noen år siden, sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern og leder for

I en orientering til fylkesmenn og kommuner skriver Helsedirektoratet, Statens strålevern og Statens legemiddelverk blant annet:

«Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.»

Etter hvert skal jodtabletter selges på apoteket, men i mellomtiden ber Helsedirektoratet kommunene om å bestille tablettene fra lageret i Oslo.