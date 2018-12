Som ventet hever ikke sentralbanksjef Øystein Olsen styringsrenten mer i 2018. Den holdes uendret på 0,75 prosent.

Beslutningen på årets siste rentemøte var i tråd med det ekspertene ventet på forhånd.

Rentehevingen fra rekordlave 0,5 prosent som kom i september, var den første innstrammingen fra Norges Bank på sju år. Samtidig varslet Norges Bank at neste renteheving trolig kommer i mars neste år, og at det blir ytterligere et knepp opp mot slutten av 2019, slik at styringsrenten om ett år er på 1,25 prosent.