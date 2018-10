– Uforståelig, mener Hovedorganisasjonen Virke.

I utgangspunktet er det flertall på Stortinget for å fjerne momsfritaket for netthandel under 350 kroner, men kilder sier til NRK at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å beholde ordningen i forslaget til neste års statsbudsjett.

Virke, som er blant kritikerne av regelen, mener den rammer norsk handelsnæring, og organisasjonen stempler forslaget som både uforståelig og uforsvarlig.

– Det er uforståelig at regjeringen fortsetter å subsidiere multinasjonale nettselskaper på bekostning av norske arbeidsplasser, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

– Dette haster

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere sagt til Aftenposten at han vil se på 350-kronersgrensen når han legger fram stortingsmelding om handelsnæringen, som kommer rundt nyttår. Virke mener det er for sent.

– Dette haster, det er uforsvarlig å vente på en stortingsmelding som først skal behandles neste år. Subsidieringen av utenlandske konkurrenter gjennom en avgiftsfri grense på 350 kroner tapper handelsnæringen i Norge for omsetning og arbeidsplasser, sier Kristensen.

En fjerning av 350-kronersgrensen vil gi staten økte inntekter på 1,4 milliarder kroner, ifølge Ap og Sp, som begge mener at man bør betale moms for all import uansett verdi.

– Dette er forsiktige anslag. Vi tjener sannsynligvis enda flere arbeidsplasser og inntekter til staten fordi netthandelen øker og fordi staten også får inn mer i andre skatter og særavgifter ved å fjerne 350-grensen. Dette er arbeidsplasser og inntekter vi sårt trenger i tiden fremover, sier Kristensen.