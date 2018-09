Hittil i år har 77 mennesker mistet livet i drukningsulykker, mens 63 mennesker har omkommet i trafikken. Redningsselskapet ber om økt satsing på forebygging.

Slik det ligger an, ser 2018 ut til å bli det første året med flere drukningsdødsfall enn antall drepte i trafikken.

Redningsselskapet ber nå myndighetene trappe opp forebyggingsarbeidet og sette av midler til en nasjonal kampanje i neste års statsbudsjett.

– Forebygging av drukningsdødsfall er like viktig som trafikksikkerhet, og vi ber derfor regjeringen og Stortinget om å prioritere områdene på samme nivå i statsbudsjettet for neste år. Sommerens dystre drukningsstatistikk forteller oss at det er på høy tid med en stor nasjonal kampanje med mål om å redusere antall drukningsulykker, sier generalsekretær Rikke Lind i en pressemelding.

August-tallene viser at fire menn og fire kvinner mistet livet som følge av drukning. To av drukningsulykkene skjedde i Telemark, resten i Oppland, Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Finnmark.

Flest drukninger så langt i år har skjedd i Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Østfold og Telemark – alle med syv drukninger hver.

Det gode sommerværet har fått skylden for de økte drukningsulykkene ettersom strendene har vært stappfulle, og tallene viser at 18 personer så langt i år har druknet i forbindelse med bading. Av disse var 16 personer under 25 år.